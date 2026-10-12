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מפרץ עומאן

תיעוד מקרוב: מכלית הנפט עולה באש לאחר תקיפה איראנית - 2 עדיין נעדרים

מספר מלחים עדיין נעדרים לאחר תקיפה איראנית על ספינה הודית במצרי הורמוז |תשעה מאנשי הצוות חולצו בשלום מהמכלית Petro Dolphin, משמר החופים ממשיך בחיפושים אחר הנעדרים | במקביל נפגעה מכלית נוספת במפרץ (בעולם)

כה
כיכר השבת
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(צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

שני מלחים הודים נעדרים בעקבות פגיעה במכלית הנפט Petro Dolphin מול חופי עומאן לאחר תקיפה איראנית אמש.

שר הספנות ההודי, סרבננדה סונוואל, אישר כי תשעה מאנשי הצוות חולצו בשלום, וכי החיפושים אחר שני הנעדרים נמשכים.

המכלית, המניפה את דגל ניקרגואה, נשאה 11 אנשי צוות הודים בעת שנפגעה באזור העגינה של נמל סוהאר שבצפון עומאן. משמר החופים המקומי מנהל את פעולות החיפוש וההצלה, והודו מסרה כי היא מתאמת את המאמצים עם הרשויות הרלוונטיות. גם שגרירות הודו בעומאן הודיעה כי היא עוקבת אחר האירוע ונמצאת בקשר עם הגורמים המקומיים.

ההערכה היא כי היא זו שעומדת מאחורי התקיפה.

במקביל לאירוע מול חופי עומאן, דווח על פגיעה במכלית נוספת, Valthera, המניפה את דגל איי מרשל. לפי הודעת משרד החוץ ההודי, כלי השיט נפגע מקליע בלתי מזוהה במרחב מצר הורמוז, ובעקבות הפגיעה פרצה שריפה על סיפונה. כל 11 אנשי הצוות ההודים שהיו עליה דווחו כבטוחים.

משרד החוץ ההודי גינה את הפגיעות בשתי המכליות ב-11 באוקטובר והזהיר כי התקיפות החוזרות נגד ספנות מסחרית עלולות להחריף את המתיחות באזור.

ניו דלהי קראה להפחתה מיידית של המתיחות ולפתרון הסכסוך באמצעות "דיאלוג ודיפלומטיה".
איראןתקיפהמצרי הורמוז
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