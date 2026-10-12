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הטלוויזיה הסעודית פרסמה הלילה (בין ראשון לשני) תיעוד נוסף ממצלמות האבטחה בנמל התעופה הבינלאומי המלך ח'אלד בריאד, המתעד את רגעי הפגיעה הקטלנית שאירעה ביום שבת האחרון. בתיעוד ניתן לראות את רגע הפגיעה באולם הנוסעים כתוצאה מהתקיפה החות'ית.

המתקפה, שבוצעה על ידי המורדים החות'ים מתימן, הותירה 12 הרוגים ו-309 פצועים. בין ההרוגים נמנה אזרח אמריקני, ארבעה אזרחים סעודים ושמונה אזרחים זרים נוספים ממדינות שונות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר את מותו של האזרח האמריקני ופרסם גינוי חריף למתקפה. על פי נתוני רשות התעופה האזרחית הסעודית, הפגיעה אירעה באזור הטרמינלים 3 ו-4, המשמשים לטיסות פנים. התיעודים המופצים מציגים עשן סמיך ולהבות במתחם נמל התעופה, ומממחישים את עוצמת הפגיעה במתחם אזרחי המשמש אלפי נוסעים. בעקבות האירוע הופסקה הפעילות בנמל התעופה, וחברות תעופה נאלצו לבטל טיסות או לשנות את לוחות הזמנים שלהן. הרשויות הסעודיות מסרו כי נגרם גם נזק רב לרכוש, והיקפו עדיין נבדק. מפחיד: כך נראה הרגע בו שריפה פרצה במטוס - וזה הגורם המפתיע כיכר השבת | 07:40 אחרי הפגיעה הקטלנית בשדה התעופה הסעודי: ישראל התבקשה לתקוף בתימן אריה רוזן | 11.10.26 כזכור, ראש הממשלה נתניהו שיגר הודעת תנחומים חריגה למשפחות הקרבנות, מהלך יוצא דופן למול מדינה שאינה מקיימת קשרים עם ישראל. בהודעה נכתב: "אני מגנה בכל הכוח את מתקפת הטרור הנוראית בשדה התעופה הבינלאומי המלך ח'אלד בריאד, ערב הסעודית, שגבתה את חייהם של 12 בני אדם חפים מפשע ופגעה במאות נוספים".

זירת קרב בלב נמל התעופה: התיעודים הקשים מסעודיה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16 זירת קרב בלב נמל התעופה: התיעודים הקשים מסעודיה ( צילום: רשתות חברתיות )

על רקע ההסלמה, דווח כי האמריקנים בחנו מול הרמטכ"ל אייל זמיר אפשרות שישראל תתקוף את החות'ים בתימן. זמיר הזהיר בתגובה כי פעולה ישראלית עלולה להרחיב את העימות, לגרור תגובה מצד איראן ואף להביא לדחיית הבחירות בישראל, המתוכננות ל-27 באוקטובר.