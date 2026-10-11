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הרמטכ"ל התריע

אחרי הפגיעה הקטלנית בשדה התעופה הסעודי: ישראל התבקשה לתקוף בתימן

בצל ההסלמה מול סעודיה והפגיעה הקטלנית בנמל התעופה בריאד, האמריקנים בדקו אם ישראל תוכל לתקוף את החות'ים בתימן | הרמטכ"ל הזהיר מפני הסלמה אפשרית מול החות'ים ואיראן, שעלולה אף להוביל לדחיית הבחירות בישראל (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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תיעוד מהתקיפה בריאד (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

האמריקנים בחנו מול הרמטכ״ל אייל זמיר אפשרות שישראל תתקוף את החות׳ים בתימן, על רקע ההסלמה מול סעודיה והפגיעה הקטלנית בנמל התעופה בריאד. כך דווח הערב (ראשון) באתר 'ווינט'.

במהלך מתקפת הטילים החות'ית נהרגו 12 בני אדם. לפי הדיווח, האמריקנים מבקשים להימנע בעצמם מהתערבות במשבר בין סעודיה לתימן, בין היתר בשל בחירות אמצע הקדנציה ב בחודש הבא.

זמיר הזהיר בתגובה כי פעולה ישראלית עלולה להרחיב את העימות, לגרור תגובה מצד ואף להביא לדחיית הבחירות בישראל, המתוכננות ל־27 באוקטובר.

הרמטכ"ל אייל זמיר

בשיחה עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני, האדמירל בראד קופר, נדונה גם האפשרות לתקיפה עתידית באיראן, אך לא הוצגו כוונות קונקרטיות לפעולה בזמן הקרוב.

ברקע הדברים, בצה״ל ובצבא ארצות הברית נמשך התיאום הביטחוני, ובאגף המודיעין ממשיכים לגבש מאגר מטרות באיראן, הכולל בין היתר מערכי טילים, מערכות אש ותשתיות הקשורות לתוכנית הגרעין.
ארה"באיראןסעודיהתימןחות'יםאייל זמיר
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