תיעוד מהתקיפה בריאד - צילום: מתוך רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:22 תיעוד מהתקיפה בריאד ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

האמריקנים בחנו מול הרמטכ״ל אייל זמיר אפשרות שישראל תתקוף את החות׳ים בתימן, על רקע ההסלמה מול סעודיה והפגיעה הקטלנית בנמל התעופה בריאד. כך דווח הערב (ראשון) באתר 'ווינט'.

במהלך מתקפת הטילים החות'ית נהרגו 12 בני אדם. לפי הדיווח, האמריקנים מבקשים להימנע בעצמם מהתערבות במשבר בין סעודיה לתימן, בין היתר בשל בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית בחודש הבא. זמיר הזהיר בתגובה כי פעולה ישראלית עלולה להרחיב את העימות, לגרור תגובה מצד איראן ואף להביא לדחיית הבחירות בישראל, המתוכננות ל־27 באוקטובר.

הרמטכ"ל אייל זמיר

בשיחה עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני, האדמירל בראד קופר, נדונה גם האפשרות לתקיפה עתידית באיראן, אך לא הוצגו כוונות קונקרטיות לפעולה בזמן הקרוב.

ברקע הדברים, בצה״ל ובצבא ארצות הברית נמשך התיאום הביטחוני, ובאגף המודיעין ממשיכים לגבש מאגר מטרות באיראן, הכולל בין היתר מערכי טילים, מערכות אש ותשתיות הקשורות לתוכנית הגרעין.