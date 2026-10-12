הקלף שהכניע את לונדון: המודיעין החשאי שהכריע את המשבר

ביום חמישי האחרון הוסרו השלטים מהקונסוליה הבריטית הכללית במזרח ירושלים. אחרי כמעט 200 שנות פעילות, מאז 1839, הודיע שר החוץ גדעון סער כי "הקונסוליה סיימה את תפקידה". עשרים דיפלומטים בריטים, בהם הקונסול הכללי, עוזבים את ישראל. במקומם יישאר "כוח משימה" מצומצם של שבעה דיפלומטים בלבד, שיפעל תחת השם החדש "UK Mission, Jerusalem", עם סמכויות מוגבלות מאוד.

הפשרה הושגה ברגע האחרון, אחרי שבוע של מגעים אינטנסיביים וביקור חשאי של היועץ לביטחון לאומי הבריטי, ג'ונתן פאוול. שני הצדדים הציגו אותה כהישג: ישראל הדגישה את סגירת הקונסוליה ואת העיקרון ש"לא ניתן לפעול נגד ישראל בלי תגובה הולמת"; בריטניה התעקשה שהבניין לא נסגר, שהנוכחות נמשכת וש"שירותים חיוניים" לפלסטינים יימשכו. איומים הדדיים על גירוש דיפלומטים – בריטניה איימה על 27 דיפלומטים ישראלים בלונדון – הוקפאו לעת עתה.

הרקע: סנקציות והתגובה הישראלית

העימות פרץ ב-8 בספטמבר, כאשר ממשלת הלייבור בראשות שר החוץ אד מיליבנד הודיעה על איסור ייבוא מוצרים מההתנחלויות ביהודה ושומרון, לצד הרחבת סנקציות על מי שמסייע לבנייה בהן. מיליבנד דיבר על "טיהור אתני" מצד מתנחלים ועל הפרה של החוק הבינלאומי. צרפת וקנדה הצטרפו למהלך דומה.

סער הגיב מיד בארבעה צעדים: סגירת הקונסוליה במזרח ירושלים, הרחקת נציגים בריטים ממרכז התיאום הבינלאומי בעזה בקריית גת, הפסקת הכשרת כוחות הרשות הפלסטינית על ידי בריטניה, ואיסור כניסה על 12 בריטים שסווגו כמעורבים בפעילות אנטי-ישראלית או אנטישמית. "מי שפועל נגד ישראל – ישראל תפעל נגדו", הדגיש סער.

מתחת לפני השטח של העימות הדיפלומטי ריחף איום כבד יותר: צמצום או ניתוק של שיתוף הפעולה המודיעיני בין המוסד, השב"כ ואמ"ן לבין MI5, MI6 ו-GCHQ. מומחים מגדירים את הקשר הזה כאינטרס אסטרטגי עליון – בעיקר עבור בריטניה.

מיליבנד עצמו חזר והדגיש כי שיתוף הפעולה המודיעיני חייב להימשך, במיוחד מול האיום האיראני. מקורות ביטחוניים בלונדון דיווחו כי מאז ההכרה הבריטית במדינה פלסטינית וצעדים מדיניים נוספים, היקף העברת המידע מישראל כבר "צנח משמעותית" כאות אזהרה. לשעבר ראש תחנה בכיר ב-CIA הזהיר כי אם היחסים ימשיכו להידרדר, ישראל עלולה לנתק את השיתוף – ובריטניה תפסיד יותר, בזכות יכולות הסייבר והמודיעין הישראליות מול איראן.