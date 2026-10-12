חשב שזה מצחיק: כך נסע האופנוען על הכביש בצפון - וחטף ביוקר

יחידת תביעות תעבורה במחוז חוף של משטרת ישראל הגישה היום (שני) כתב אישום חמור ובקשה נלווית לפסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים המשפטיים נגד נהג קטנוע של חברת שליחויות, בעקבות אירוע מסוכן במיוחד שבו נצפה נוהג ברשלנות חמורה ובאופן שמצפצף על כללי הבטיחות הבסיסיים ביותר.

תחילתו של האירוע במהלך נסיעה פרטית של קצין מסיירת האופנועים הארצית במחוז צפון, שנסע בכביש 4 באזור סמוך לבוסתן הגליל. בעודו נוסע בכביש המהיר, הבחין הקצין ברוכב הקטנוע כשהוא ממשיך בנסיעה רצופה ומהירה בעוד שתי רגליו מונחות ומורמות ישירות על כידון האופנוע, מבלי שזתי ידיו אוחזות בכידון או שולטות בו באופן כלשהו.

בתיעוד מתוך נסיעת הקצין, נראה בבירור רוכב האופנוע כשהוא לבוש בגדים קצרים וכפכפים, מרכיב על גבו תיק שליחויות כחול גדול, כשרגליו המשוכלות מורמות קדימה ונשענות ישירות על כידון הקטנוע והידיים חופשיות לחלוטין מכל אחיזה. הנוסע שהיה ברכבו של הקצין החל לתעד את המחזה המסוכן באמצעות הטלפון הנייד.

משהבחין נהג האופנוע כי הוא מצולם מרכב סמוך, במקום להחזיר את אחיזתו בכידון ולהתייחס ברצינות לסכנה, הוא בחר לזלזל, הפנה את פניו אל המצלמה, הניף את ידו באוויר וסימן תנועת 'לייק' עם האגודל תוך שהוא ממשיך לנהוג בצורה מסוכנת ופרועה. הקצין אף סימן לו לעצור בצד הדרך מיד, אך הנהג התעלם מההוראות והמשיך בנסיעתו.

הסרטון והדיווח הועברו לטיפול מיידי של חוקרי היחידה המרכזית באגף התנועה. החוקרים החלו בפעולות חקירה מהירות כדי להתחקות אחר הפרטים המזהים של הנהג ולוחית הרישוי, ובתוך זמן קצר אותרה זהותו והוא זומן לחקירה באזהרה במשרדי היחידה.

בתום החקירה הוחלט לפעול נגדו ביד קשה. היום הגישה יחידת תביעות תעבורה חוף כתב אישום לבית המשפט, הכולל שורה של עבירות תנועה חמורות, ובהן: נהיגה בקלות ראש, אי החזקת כידון האופנוע בשתי ידיים, נהיגה באופנוע כששתי הרגליים אינן ממוקמות משני צדי הכלי, ונהיגת רכב במצב השולל מכל וכל את שליטת הנהג בכלי התחבורה. לצד כתב האישום הוגשה בקשה נחרצת לפסול את רישיון הנהיגה של הנאשם עד לסיום כל ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו.

במשטרה שבים ומדגישים כי אגף התנועה ימשיך לבוא בחשבון ולמצות את הדין עד תום עם כל מי שינהג בבריונות, בקלות ראש ובאופן המסכן באופן מיידי ואנוש את חייו שלו ואת חייהם של שאר משתמשי הדרך.

מהלכים אלו מתרחשים כחלק ממאבק נרחב ומתמשך לקטילת מכת התאונות ולבלימת הקטל בכבישים. בימים אלו פועלים אגף התנועה בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד) במסגרת מבצע נרחב בשם "מחויבים לחיים" - תוכנית לאומית משולבת שנועדה להגביר את הנוכחות והאכיפה בכבישי ישראל. במסגרת המבצע תוגברה תנועת ניידות התנועה הפועלות בצירים המרכזיים ברחבי הארץ, במטרה ליצור הרתעה ממשית, לאתר עבירות מסכנות חיים ולטפל בנהגים פורקי עול באופן מידי.