סיפור מרגש מסין: ילד החליט להעלות במשקל בתוך חודשים ספורים, כדי שיוכל לתרום מח עצם לאביו החולה ולתת לו סיכוי להחלים.

לו זיקואן, תושב מחוז חנאן שבמרכז סין, היה רק בן 11 כשנודע לו כי אביו, לו יאן־הנג, זקוק להשתלת מח עצם בעקבות מחלה קשה במערכת ייצור הדם, שעלולה להתפתח ללוקמיה.

לאחר שבדיקות ההתאמה העלו כי בנו מתאים לתרומה, התברר כי הילד שוקל כ־30 קילוגרמים בלבד, בעוד שהמשקל המינימלי שנדרש לצורך התרומה עמד על 45 קילוגרמים.