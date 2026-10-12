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חדור מטרה

מרגש: בן 11 העלה 15 קילו בתוך חודשים - במטרה להציל את חיי אביו

בן 11 גילה שהוא מתאים לתרומת מח עצם לאביו החולה, אך משקלו היה נמוך מהנדרש | הוא החל לאכול חמש ארוחות ביום, העלה 15 קילוגרמים בתוך שלושה חודשים והצליח להגיע להשתלה המיוחלת (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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לו זיקואן ואביו (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

סיפור מרגש מ: ילד החליט להעלות במשקל בתוך חודשים ספורים, כדי שיוכל לתרום מח עצם לאביו החולה ולתת לו סיכוי להחלים.

לו זיקואן, תושב מחוז חנאן שבמרכז סין, היה רק בן 11 כשנודע לו כי אביו, לו יאן־הנג, זקוק להשתלת מח עצם בעקבות מחלה קשה במערכת ייצור הדם, שעלולה להתפתח ללוקמיה.

לאחר שבדיקות ההתאמה העלו כי בנו מתאים לתרומה, התברר כי הילד שוקל כ־30 קילוגרמים בלבד, בעוד שהמשקל המינימלי שנדרש לצורך התרומה עמד על 45 קילוגרמים.

לו זיקואן בדיאטת האכילה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

הילד לא היסס והחל במרץ 2019 בתהליך העלייה במשקל. הוא הגדיל את כמות המזון שאכל לחמש ארוחות ביום, והמשיך לאכול גם כשהרגיש שבע מאוד. בתוך כשלושה חודשים הצליח להעלות 15 קילוגרמים ולהגיע למשקל הנדרש.

בספטמבר 2019 הגיע הרגע המיוחל: זיקואן תרם מח עצם לאביו, ובהמשך תרם גם תאי גזע המטופויטיים, המסייעים לגוף לייצר תאי דם חדשים. ההשתלה נערכה בבית החולים בבייג'ינג, סמוך ליום הולדתו של האב.

אביו הנרגש כתב לאחר ההשתלה כי בנו העניק לו מתנת יום הולדת יקרת ערך, וזרע מחדש תקווה לחייו. הילד, מצדו, הבהיר כי לאחר שיסייע לאביו, יוכל להתפנות למשימה הבאה: לרדת במשקל ולחזור לשגרת חייו.
בריאותסיןתרומהויראליהשתלה
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