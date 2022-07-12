ביה״ח האוניברסיטאי באופסלה שבשבדיה רשם היסטוריה רפואית: השתלת תאי לבלב מהונדסים גנטית באמצעות טכנולוגיית CRISPR הצליחה לייצר אינסולין בגופו של מטופל עם סוכרת סוג 1 – מבלי שגופו ידחה את ההשתלה וללא צורך בתרופות לדיכוי המערכת החיסונית | ההישג פותח פתח למהפכה עולמית בטיפול במחלה הפוגעת ביותר מ–8 מיליון אנשים (בריאות)
בעוד חודש יתקיים הניתוח המיוחל, ומוטי בן השש יוכל לצאת בגאווה כשיש לו שתי אוזניים • ההורים חסכו במשך שנים, המשפחה התגייסה לעזור, הציבור התגייס ותרם אבל חצי מהסכום עדיין חסר • "תחשבו איך מרגיש ילד שחסרה לו אוזן כשהוא עולה לאוטובוס וכולם מסתכלים עליו" (חרדים)