טעויות של מעצבי עוגות והזמנות פרטיות אינן דבר חדש, אך מקרה מבדח במיוחד שהתרחש בימים האחרונים בניו יורק הצליח להטריף את הרשת ולהפוך לסיפור ויראלי ששותף אלפי פעמים. הכל החל כאשר אישה בשם צ'לסי קרן החליטה להפתיע את בעלה, מתיו בנט, לכבוד יום הולדתו, ולהזמין עבורו עוגת גלידה מפורסמת בצורת לוויתן מרשת מזון מקומית.

לפי הדיווח בניו יורק פוסט, כדי להוסיף קורטוב של הומור פנימי וחינני, קרן ביקשה מראש שעל העוגה תופיע מילה אחת בלבד: "RUN" (רוץ). בעת ביצוע ההזמנה, היא הוסיפה על קבלת ההזמנה הנחיה מפורשת ומפורטת עבור המעצב, ובה נכתב כיצד בדיוק היא מבקשת שהמילה תופיע על גבי עוגת הגלידה: באותיות דפוס גדולות, ובסגנון מאיים או קצת מפחיד ככל הניתן.

אלא שהמעצב, או מי שהיה אמור להוציא את ההזמנה לפועל באותו יום, לקח את הדף המנחה בצורה מילולית ומדויקת מדי: במקום לעצב מילה אחת גדולה ומפחידה בקרם ורוד, המעצב פשוט העתיק את כל טקסט ההנחיות שנכתב בסוגריים ישירות על גבי עוגת הלוויתן, כשהוא מוסיף לתרכובת גם מספר שגיאות כתיב מביכות במיוחד.

במקום המילה הבודדת, הבעל והאישה גילו על העוגה כיתוב ארוך ומפותל שהכריז באותיות ורודות: "Run & Big, All Caps Creepy if Possiple" ("רוץ & גדול, הכל באותיות גדלות מאיים אם אפשר"). התוצאה המגוחכת והלא צפויה הותירה את בני הזוג בהלם, והאישה תיעדה את עצמה כשהיא פשוט קורסת על הרצפה מרוב צחוק ולא מצליחה להוציא הגה מפיותיה מרוב תדהמה מהתוצאה הבלתי נתפסת.

בראיון שהעניקה לאחר מכן לאתר "Today.com", שיתפה קרן כי בעלה היה בהתחלה מעט איטי בהבנת הבדיחה והטעות, אך ברגע שהבין מה קרה והביט בקבלה המקורית מול העוגה – הוא פשוט נקרע מצחוק.

היא סיפרה כי למרות שחברים רבים יעצו לה לפנות מיידית לשירות הלקוחות של הרשת ולדרוש החזר כספי מלא על העוגה המקולקלת, היא סירבה לעשות זאת מכל וכל, והסבירה כי הודות לטעות המשעשעת הזו נוצר לזוג ולחבריהם סיפור מצחיק ועמוק שילווה אותם ואת סביבתם עוד שנים רבות, וכי לפעמים הרבה יותר מהנה פשוט לחבק את הטעויות הקטנות של החיים ולמצוא בהן את השמחה.