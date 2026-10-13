גשמים עזים ועלייה חריגה בעוצמת זרימת המים הובילו לסגירה זמנית של הגישה למפלי איגואסו שבארגנטינה, אחד מאתרי הטבע המרשימים בעולם.

הרשויות הורו ביום שני על סגירת האתר למבקרים, לאחר שנהר האיגואסו הגיע לזרימה של יותר מ־12 אלף מטרים מעוקבים בשנייה, למעלה מפי שישה מהזרימה הממוצעת שלו. ההחלטה התקבלה כאמצעי זהירות, לנוכח החשש מעלייה נוספת במפלס המים ומגלישת הנהר מעבר לגדותיו. לפי הדיווח בעיתון הגרדיאן, הגשמים הכבדים נמשכו, ובמקביל לא נרשמה ירידה מספקת בכמויות המים שהוזרמו מסכרים במעלה הנהר.

זרמו פי שישה מהרגיל: המפל המרשים בעולם יצא משליטה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:19 זרמו פי שישה מהרגיל: המפל המרשים בעולם יצא משליטה ( צילום: רשתות חברתיות )

חוסה מריה ארבאס, מנהל הפארק הלאומי איגואסו, הסביר כי הסגירה נדרשה משום שהגשמים אינם פוסקים וכמות המים המגיעה מהסכרים נותרה גבוהה. בהמשך הודיעו הרשויות על ירידה הדרגתית בזרימת הנהר ועל כוונה לפתוח מחדש את האתר לתיירים ביום שלישי.

מפלי איגואסו שוכנים על הגבול שבין ארגנטינה לברזיל ומשתרעים לאורך כ־2.7 קילומטרים. המפלים, שהוכרו על ידי אונסק"ו כאחד מאתרי המפלים הגדולים והמרשימים בעולם, מורכבים ממערכת רחבה של מפלים וזרמי מים אדירים, המושכת אליה תיירים מכל רחבי העולם.

זרמו פי שישה מהרגיל: המפל המרשים בעולם יצא משליטה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:22 זרמו פי שישה מהרגיל: המפל המרשים בעולם יצא משליטה ( צילום: רשתות חברתיות )

התופעה האקלימית, שמקורה בשינויים בטמפרטורות פני הים ובדפוסי הרוחות באוקיינוס השקט המשווני, משפיעה על משטרי הגשמים ומזג האוויר באזורים נרחבים בעולם. לפי הדיווח, באזור החוף של ארגנטינה נרשמו בחודש שעבר כמויות משקעים גבוהות מהממוצע, בדפוס הדומה לזה שנצפה באירועי אל ניניו חזקים.

המפל בימים יפים יותר - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13 המפל בימים יפים יותר ( צילום: רשתות חברתיות )

התחזיות לעונת אל ניניו בשנים 2026 ו-־2027 מעוררות דאגה בקרב חוקרי האקלים, על רקע האפשרות לאירוע עוצמתי במיוחד.