הקלטת פרידה קורעת לב מכלא באיספהאן נחשפה השבוע, ומגלה את פני הדיכוי הברוטלי של המשטר האיראני נגד מתנגדיו. עלירזא ראיסי, צעיר איראני בן 21 בלבד, הוצא להורג בתלייה בעוון השתתפותו במחאות ההמוניות נגד משטר האייתולות - לא לפני שהורשה לקיים שיחת טלפון אחרונה עם אביו.

במהלך השיחה הקצרה, נשמע האב כשהוא ממרר בבכי ומבקש את סליחת בנו על כך שאינו יכול לעשות דבר כדי להציל את חייו.

בתגובה, ובקור רוח מול המוות הממשמש ובא, ניסה הצעיר להרגיע את אביו ואמר לו כי הוא גאה בו בכל לבו.

ראיסי אף הבטיח לאביו כי יפגוש בשמיים את בן דודו, שנהרג במהלך עימותים עם כוחות הביטחון של המשטר בראשית גל המחאות. כך דווח בניו יורק פוסט.

הוצאתו להורג של ראיסי אינה אירוע בודד. יחד עמו הועלה לגרדום צעיר נוסף, עלירזא ספאחי בן 25, אשר שעות ספורות בלבד לפני תלייתו הספיק להתחתן בחתונת בזק טלפונית מתוך תא המעצר. השניים הוגדרו על ידי השלטונות כחלק מקבוצה שואשמה במותם של ארבעה מאנשי כוחות הביטחון במהלך הפגנה סוערת בכיכר שהיד עליחאני באיספהאן.

ארגוני זכויות אדם בינלאומיים ופעילים איראנים בתפוצות מוקיעים בחריפות את ההליכים המשפטיים שהובילו לגזרי דין המוות. על פי הדיווחים, השניים עברו מסכת עינויים קשה במשך שבועות, שכללה מכות וחשמולים, עד שהוצאו מהם הודעות כפולות. המשפט עצמו נמשך דקות ספורות בלבד, והערעורים שהוגשו נדחו בתוך פחות מ-48 שעות.