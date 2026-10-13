צניחה אל המוות: גבר נפל במהלך נסיעה ברכבת הרים

רגע הנפילה כפי שתועד במצלמות האבטחה ( צילום: רשתות חברתיות )

טרגדיה בפארק השעשועים: גבר נהרג לאחר שנפל מרכבת הרים בפארק סיקס פלאגס אובר ג'ורג'יה, סמוך לעיר אטלנטה שבמדינת ג'ורג'יה בארצות הברית.

ארבעה בני אדם נוספים נפצעו בתקרית, שהתרחשה ביום שני אחר הצהריים, והובילה לעצירת המתקן ולפינוי הנוסעים. נסיבות האירוע נחקרות. התקרית התרחשה סמוך לשעה ארבע אחר הצהריים, לפי שעון מקומי, במתקן רכבת ההרים המכונה גוליית, כך דיווחו כלי תקשורת בארצות הברית. המשטרה אישרה כי אדם אחד נהרג וכמה אחרים נפצעו, אך בשלב זה לא פרסמה את זהות ההרוג או פרטים מלאים על נסיבות הפגיעה. עדי ראייה סיפרו לכלי תקשורת מקומיים כי ראו אדם נופל מאחד מקרונות רכבת ההרים ופוגע במתקן במהלך הנפילה. לפי אחד הדיווחים, האיש פגע בקרונות כמה פעמים לפני שהגיע לקרקע.

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בעקבות האירוע נעצרה פעילות המתקן, ונוסעים שנותרו עליו פונו באמצעות מדרגות חירום. תיעודים ששודרו בכלי תקשורת אמריקניים הראו את הנוסעים יורדים מהמתקן בגובה רב, לאחר שהרכבת נעצרה על המסילה.

רכבת ההרים 'גוליית' נפתחה בשנת 2006 ומגיעה לגובה של כ־61 מטרים ולמהירות של כ־113 קילומטרים בשעה. הנסיעה במתקן נמשכת כשלוש דקות וחצי וכוללת ירידות חדות ופניות מהירות.

אלא שהאירוע לא הסתיים בסגירת המתקן בג'ורג'יה. בעקבות התאונה הודיעה הנהלת רשת סיקס פלאגס על סגירה זמנית וזהירה של תשע רכבות הרים בשישה מפארקי השעשועים שלה, עד לבדיקת המתקנים הדומים. בחברה הסבירו כי ההחלטה התקבלה מתוך זהירות, והדגישו כי בטיחות המבקרים והעובדים עומדת בראש סדר העדיפויות.