עסקים כרגיל - נאם יאנג-סיק מבלה יפה ( צילום: מסך )

בעולם שבו פגישות וידאו הפכו לשגרה, נראה שאין מקום על פני כדור הארץ שבו הזמנה ביומן לא יכולה למצוא אתכם. בעוד שרבים מאיתנו התחברו לזום מהבית מהחוף או מהפארק. נאם יאנג-סיק, עובד משרד עירוני מדרום קוריאה, החליט לשבור את השיא ולהתחבר לפגישה היישר ממושב של רכבת הרים פעילה.

בסרטון שהפך לוויראלי ברשת, נראה נאם כשהוא "דוהר" על המסילה עם מחשב מקבוק על ברכיו, כשמאחוריו מוצב מסך ירוק עשוי קרטון המקרין תמונה של משרד ביתי מסודר ומטופח. חבריו לעבודה ניסו לשמור על פנים רציניות בזמן שנאם התנודד בפראות מצד לצד בעקבות הפיתולים החדים במהירות גבוהה, מה שגרם לשיערו להתבדר ברוח ולתאורה שלו להשתנות ללא הפסקה.

עסקים כרגיל - נאם יאנג-סיק מבלה יפה - צילום: רשתות חברתיות עסקים כרגיל - נאם יאנג-סיק מבלה יפה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:19