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עסקים כרגיל

שכח לסגור את החלון? התחבר לישיבת זום מרכבת הרים והטריף את הבוס

בעידן העבודה מרחוק חשבנו שראינו הכל, אבל עובד המדינה הזה לקח את ה"משרד הביתי" לקצה | צפו בתירוץ המדהים שלו כשהמצלמה התחילה לרעוד והבוס התחיל לחשוד שמשהו מאוד מוזר קורה בחדר העבודה שלו (חדשות בעולם)

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עסקים כרגיל - נאם יאנג-סיק מבלה יפה (צילום: מסך )

בעולם שבו פגישות וידאו הפכו לשגרה, נראה שאין מקום על פני כדור הארץ שבו הזמנה ביומן לא יכולה למצוא אתכם. בעוד שרבים מאיתנו התחברו לזום מהבית מהחוף או מהפארק. נאם יאנג-סיק, עובד משרד עירוני מדרום קוריאה, החליט לשבור את השיא ולהתחבר לפגישה היישר ממושב של רכבת הרים פעילה.

בסרטון שהפך לוויראלי ברשת, נראה נאם כשהוא "דוהר" על המסילה עם מחשב מקבוק על ברכיו, כשמאחוריו מוצב מסך ירוק עשוי קרטון המקרין תמונה של משרד ביתי מסודר ומטופח. חבריו לעבודה ניסו לשמור על פנים רציניות בזמן שנאם התנודד בפראות מצד לצד בעקבות הפיתולים החדים במהירות גבוהה, מה שגרם לשיערו להתבדר ברוח ולתאורה שלו להשתנות ללא הפסקה.

עסקים כרגיל - נאם יאנג-סיק מבלה יפה
עסקים כרגיל - נאם יאנג-סיק מבלה יפה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

"היי נאם, יש לך מאוורר שנושף לך ישר לפנים או משהו?" שאל הבוס המבולבל כשראה את העובד שלו נאבק ברוח העזה. נאם, מבלי להניד עפעף, ענה ברוגע: "הו, פשוט השארתי את החלון פתוח... אפשר לומר שדי רוחני כאן".

הדרמה הגיעה לשיאה כשהמסך של נאם קפא לפתע, ככל הנראה בעיצומה של צניחה חופשית במסלול. כשהבוס שאל בתוכחה מה קורה איתו היום, לנאם היה תירוץ טכני שקשה להתווכח איתו: "הלפטופ שלי כמעט נפל".

בסופו של דבר התברר שלא מדובר בעובד סורר באמת, אלא בקמפיין שיווקי יצירתי של תחנת השידור העירונית "אולסן נאם-גו גוראה". המטרה הייתה לקדם את ה"Whales Cart" – רכבת הרים חדשה בנושא לווייתנים הממוקמת בפארק שעשועים מקומי בדרום קוריאה. למרות שמדובר בפרסומת, ההפקה הייתה אמיתית לחלוטין: נאם אכן תיעד את עצמו בשיחה עם הבוסו שלו מתוך הרכבת הדוהרת - רק נותר לקוות שהוא לא פוטר.

עבודהפגישהדרום קוריאהזוםרכבת הרים
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