אילון מאסק ( צילום: שאטרסטוק )

אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, חוזר בכל הכוח לזירה הפוליטית בארצות הברית ומזרים סכומי עתק לטובת הרפובליקנים לקראת בחירות האמצע ב־3 בנובמבר. אחרי שהצהיר כי מיצה את ההשקעות הפוליטיות שלו, המיליארדר משנה כיוון, והפעם יש לו גם אינטרסים עסקיים משמעותיים על הכף.

על פי דיווחי סוכנות הידיעות רויטרס וסוכנות הידיעות אי־פי, מאסק השקיע כ־366 מיליון דולר במערכת הבחירות הנוכחית, כאשר יותר מ־276 מיליון דולר מתוכם הוזרמו מאז חודש יולי. הנתונים, שאושרו בידי דובר ארגון הפעילות הפוליטית של מאסק, מציבים אותו כתורם הפרטי הגדול ביותר הידוע במערכת הבחירות הנוכחית.

מאסק עם בנו בחדר הסגלגל ( צילום: הבית הלבן )