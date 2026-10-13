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לא כוחות

ההימור הגדול בהיסטוריה? מאסק שופך סכום דמיוני על בחירות האמצע

אחרי שהצהיר כי מיצה את מעורבותו בפוליטיקה, האיש העשיר בעולם חוזר עם השקעה חסרת תקדים | הפעם, גורל השליטה בקונגרס עומד על הפרק (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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אילון מאסק (צילום: שאטרסטוק )

אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, חוזר בכל הכוח לזירה הפוליטית ב ומזרים סכומי עתק לטובת הרפובליקנים לקראת בחירות האמצע ב־3 בנובמבר. אחרי שהצהיר כי מיצה את ההשקעות הפוליטיות שלו, המיליארדר משנה כיוון, והפעם יש לו גם אינטרסים עסקיים משמעותיים על הכף.

על פי דיווחי סוכנות הידיעות רויטרס וסוכנות הידיעות אי־פי, מאסק השקיע כ־366 מיליון דולר במערכת הבחירות הנוכחית, כאשר יותר מ־276 מיליון דולר מתוכם הוזרמו מאז חודש יולי. הנתונים, שאושרו בידי דובר ארגון הפעילות הפוליטית של מאסק, מציבים אותו כתורם הפרטי הגדול ביותר הידוע במערכת הבחירות הנוכחית.

מאסק עם בנו בחדר הסגלגל (צילום: הבית הלבן)

התרומה הבולטת ביותר היא בסך 158 מיליון דולר לקרן המנהיגות של הסנאט, גוף פוליטי הפועל לקידום מועמדים רפובליקנים לסנאט. בנוסף, העביר מאסק 76 מיליון דולר לארגון הפוליטי שלו, 20 מיליון דולר לגוף המסייע למועמדים רפובליקנים לבית הנבחרים, ותרם סכומים נוספים לגופים התומכים במועמדים רפובליקנים ובמפלגה במדינות השונות. כך, ההון הפרטי שלו הופך לכוח משמעותי במאבק על השליטה בוושינגטון.

הסיבה אינה מסתכמת בתמיכה הפוליטית שלו ב ובמחנה הרפובליקני. למאבק על הקונגרס יש גם משמעות מעשית עבור האימפריה העסקית של מאסק, ובראשה חברת החלל ספייס־אקס, חברת המכוניות החשמליות טסלה והרשת החברתית שבבעלותו.

רפובליקנים השומרים על השליטה בקונגרס עשויים להקל על קידום מדיניות התואמת את עמדותיו של מאסק, בעוד שניצחון דמוקרטי עלול להוביל לבדיקות ולחקירות בעניינים הנוגעים לחוזים הממשלתיים של ספייס־אקס ולפעילותו של מאסק במסגרת המחלקה להתייעלות ממשלתית בממשל טראמפ. חברי קונגרס דמוקרטים כבר קראו לבחון את הנושאים הללו.

אין בכך הוכחה שהתרומות נועדו להשיג החלטה ממשלתית מסוימת או להבטיח למאסק רווח כספי ישיר. אולם ברור שהרכב הקונגרס עשוי להשפיע על הסביבה הרגולטורית שבה פועלות החברות שלו, על חוזים ממשלתיים ועל מדיניות כלכלית וטכנולוגית.
ארה"בדונלד טראמפאילון מאסקתרומותהקונגרס האמריקאי

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