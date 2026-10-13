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צעד אל מותו

תיעד את עצמו דקות לפני שהותקף: סרטון חדש מהתקרית הקטלנית 

בסרטון חדש שפורסם ברשתות החברתיות, נראה האיש מתקרב לטיגריס זמן קצר לפני שנהרג על ידו (מעניין)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
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התיעוד החדש זמן קצר לפני התקיפה
התיעוד החדש זמן קצר לפני התקיפה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

תיעודים שהופצו לאחרונה ברשת מציגים את הרגעים הקשים שבהם גבר נכנס למתחם טיגריסים בפארק חיות הבר יורקשייר שבאנגליה, הותקף בידי אחת החיות ונהרג.

בסרטון נוסף שפורסם היום (שלישי) ברשתות החברתיות, נראה האיש מצלם את עצמו כשהוא מתקרב לטיגריס זמן קצר לפני התקיפה הקטלנית. ברקע נשמעים קריאות בהלה מצד המבקרים במקום.

על פי המשטרה, בשבת, 10 באוקטובר, סמוך לשעה 13:35, התקבל דיווח על גבר שנכנס למתחם הטיגריסים בפארק. החיה תקפה אותו וגרמה לו לפציעות קשות. צוותי החירום שהוזעקו למקום ניסו להציל את חייו, אך מותו נקבע בזירה.

קשה לצפייה: גבר קפץ למתחם הטיגריסים ונפצע אנושות
קשה לצפייה: גבר קפץ למתחם הטיגריסים ונפצע אנושות (צילום: רשתות חברתיות)

בעקבות האירוע פונה הפארק ממבקרים ונסגר. במשטרה הבהירו כי הטיגריס לא נפגע ונשאר במתחם, וכי לא נשקפה סכנה נוספת לציבור.

פארק חיות הבר יורקשייר נפתח בשנת 2009, ומתחם הטיגריסים שבו נחנך ב־2011. מדובר בשמורת ענק המשתרעת על פני כ20 דונם, המיועדת לטיגריסים סיביריים, תת־מין המצוי בסכנת הכחדה.
תיעודסרטון ויראליאנגליהנמרטיגריס
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