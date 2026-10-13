תיעד את עצמו דקות לפני שהותקף: סרטון חדש מהתקרית הקטלנית 

תיעודים שהופצו לאחרונה ברשת מציגים את הרגעים הקשים שבהם גבר נכנס למתחם טיגריסים בפארק חיות הבר יורקשייר שבאנגליה, הותקף בידי אחת החיות ונהרג.

בסרטון נוסף שפורסם היום (שלישי) ברשתות החברתיות, נראה האיש מצלם את עצמו כשהוא מתקרב לטיגריס זמן קצר לפני התקיפה הקטלנית. ברקע נשמעים קריאות בהלה מצד המבקרים במקום.

על פי המשטרה, בשבת, 10 באוקטובר, סמוך לשעה 13:35, התקבל דיווח על גבר שנכנס למתחם הטיגריסים בפארק. החיה תקפה אותו וגרמה לו לפציעות קשות. צוותי החירום שהוזעקו למקום ניסו להציל את חייו, אך מותו נקבע בזירה.