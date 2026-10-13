פעילת האקלים האנטי-ישראלית גרטה טונברג נצפתה היום (שלישי) ברחובות פריז לאחר שהודיעה כי היא מצטרפת למחאת הסטודנטים האלימה שזרעה כאוס והרס ברחבי המדינה.

טונברג, הפעילה השבדית שניסתה בעבר "לשבור את המצור" על עזה ונעצרה, ענדה כאפייה פלסטינית לאות הזדהות עם תנועת המחאה.

באופן לא-מפתיע, התחנה הראשונה של גרטה הייתה תיכון בפרבר הצרפתי סן-דני, שכונה שרוב תושביה בני מהגרים מוסלמים או אפריקנים, ואשר ידועה כשכונת פשע וסמים.

מאז החלה המחאה בעקבות טענות לגיטימיות של סטודנטים, הפכה ההתארגנות למזוהה עם השמאל ומפלגת השמאל הקיצוני LFI של מלנשון, כאשר עשרות דגלי פלסטין נצפו בין הקהל - ואף לא דגל צרפתי אחד.

מגיש בערוץ ימני בצרפת שציין את נוכחותה של טונברג בין המוחים, תהה למראה הכאפייה המזוהה עם "המאבק הפלסטיני". "אני לא מבין מה הכאפייה הזאת קשורה למחאת הסטודנטים", תהה המגיש באירוניה.

בעקבות חידוש המחאה, הודיע שר החינוך אדואר ג'פרי לרשת פראנס אינטר כי בבוקר יום שלישי כי כ-200 בתי ספר נסגרו, "פחות מאשר בשבוע שעבר".

כמה אלפי צעירים ואקטיביסטים משתתפים היום בגל החמישי של "מחאת הסטודנטים" בשני מוקדים עיקריים בפריז. מטרת המארגנים היא לחדש את מחאות הענק שהובילו לכאוס והרס ברחבי המדינה, ושככו מאז.

אמש, סערה צרפת בעקבות אירוע ירי שהתרחש בעיר אובן, כאשר תלמיד בית ספר בן 14 פתח באש באמצעות רובה ציד ופצע מורה ומנהל. לא ברור בשלב זה אם ישנו קשר בין מחאות הסטודנטים למעשה החמור של התלמיד שנעצר על ידי המשטרה.