 דלג לתוכן הראשי
חובבת כאוס

אורחת מפתיעה: גרטה מצטרפת לפרעות בצרפת - המגיש: "איך פלסטין קשורה?"

פעילת האקלים האנטי-ישראלית גרטה טונברג הצטרפה היום למחאות הסטודנטים בצרפת | החסימות נגד בתי ספר ותיכונים חזרו היום לאחר סוף שבוע של הפסקה | המגיש הצרפתי תהה בשידור: "אני לא מבין איך כאפייה של פלסטין קשורה למחאת תלמידים" (חדשות) 

יג
ישראל גראדווהל
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

פעילת האקלים האנטי-ישראלית גרטה טונברג נצפתה היום (שלישי) ברחובות פריז לאחר שהודיעה כי היא מצטרפת למחאת הסטודנטים האלימה שזרעה כאוס והרס ברחבי המדינה.

טונברג, הפעילה השבדית שניסתה בעבר "לשבור את המצור" על עזה ונעצרה, ענדה כאפייה פלסטינית לאות הזדהות עם תנועת המחאה.

באופן לא-מפתיע, התחנה הראשונה של גרטה הייתה תיכון בפרבר הצרפתי סן-דני, שכונה שרוב תושביה בני מהגרים מוסלמים או אפריקנים, ואשר ידועה כשכונת פשע וסמים.

מאז החלה המחאה בעקבות טענות לגיטימיות של סטודנטים, הפכה ההתארגנות למזוהה עם השמאל ומפלגת השמאל הקיצוני LFI של מלנשון, כאשר עשרות דגלי פלסטין נצפו בין הקהל - ואף לא דגל צרפתי אחד.

מגיש בערוץ ימני בצרפת שציין את נוכחותה של טונברג בין המוחים, תהה למראה הכאפייה המזוהה עם "המאבק הפלסטיני". "אני לא מבין מה הכאפייה הזאת קשורה למחאת הסטודנטים", תהה המגיש באירוניה.

בעקבות חידוש המחאה, הודיע שר החינוך אדואר ג'פרי לרשת פראנס אינטר כי בבוקר יום שלישי כי כ-200 בתי ספר נסגרו, "פחות מאשר בשבוע שעבר".

כמה אלפי צעירים ואקטיביסטים משתתפים היום בגל החמישי של "מחאת הסטודנטים" בשני מוקדים עיקריים בפריז. מטרת המארגנים היא לחדש את מחאות הענק שהובילו לכאוס והרס ברחבי המדינה, ושככו מאז.

אמש, סערה צרפת בעקבות אירוע ירי שהתרחש בעיר אובן, כאשר תלמיד בית ספר בן 14 פתח באש באמצעות רובה ציד ופצע מורה ומנהל. לא ברור בשלב זה אם ישנו קשר בין מחאות הסטודנטים למעשה החמור של התלמיד שנעצר על ידי המשטרה.

צרפתפלסטיןגרטה טונברג

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר