העימות בין סעודיה לחות'ים בתימן עולה מדרגה. הקואליציה הצבאית בהובלת סעודיה ביצעה היום (שלישי) תקיפות אוויריות בצנעא, בירת תימן שבשליטת החות'ים, לאחר שפרסמה אזהרת פינוי לאזרחים באזור מתקן נפט בעיר. במקביל, דיווחים מהימים האחרונים מצביעים על פעילות צבאית גם באזורים נוספים במדינה, בהם מחוזות מריב, תעז, חג'ה, צעדה, לחג', אִבּ ואל־ביידא.

על פי סוכנות הידיעות AP וסוכנות הידיעות אנאדולו, התקיפות בצנעא כוונו בין היתר לאזור א־סבאחה שבמערב העיר, שבו נמצא מתקן מרכזי של חברת הנפט התימנית. כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים דיווחו כי המתקן הותקף, אולם היקף הנזק שנגרם לו לא ברור.

מוקדם יותר פרסם דובר הקואליציה הסעודית, הגנרל תורכי אל־מאלכי, מפה שסימנה את המתחם והורה לאזרחים להתפנות ממנו לקראת פעולה צבאית. בהמשך דווח על ביצוע התקיפות. במקביל, גורם בממשלת תימן אישר כי מטוסי הקואליציה תקפו מטרות של החות'ים בצנעא.

החות'ים מאיימים: נגיב בעוצמה בריאד

התגובה החות'ית לא איחרה להגיע. דוברם הצבאי, יחיא סריע, הזהיר כי תקיפות נוספות בבירת תימן ייענו בתגובה קשה וכואבת נגד ריאד. במקביל, החות'ים קראו לעובדים ולאזרחים להתרחק ממתקני הנפט של חברת ארמקו הסעודית, והצהירו כי הם רואים בהם מטרות לגיטימיות.

האיום מגיע לאחר סדרת מתקפות על תשתיות התעופה בסעודיה. לפי הדיווחים, נמל התעופה הבינלאומי המלך ח'אלד בריאד נפגע כמה פעמים בתוך ימים אחדים. בתקיפה הקטלנית ביותר, ביום שבת, נהרגו לפחות 13 בני אדם ונפצעו יותר מ־300. בתקיפה נוספת ביום ראשון נהרג אדם אחד ונפצעו 11 נוספים.

על פי דיווחי רויטרס, החות'ים קיבלו אחריות לחלק מהתקיפות וטענו כי פגעו גם במתקנים נוספים, ובהם נמל התעופה בדמאם ובתשתיות נפט. סעודיה מצדה דיווחה על יירוט טילים וכטב"מים, וביום שלישי הודיעה הקואליציה כי מערכות ההגנה האווירית שלה יירטו שלושה כטב"מים מצפון לריאד.

לא רק צנעא: תקיפות גם במחוזות נוספים

התקיפות בבירה מצטרפות למערכה רחבה יותר נגד החות'ים. בדיווחים קודמים מהימים האחרונים נמסר על תקיפות באזורים שבשליטת הארגון במחוזות שונים בתימן, לרבות מריב, תעז, חג'ה, צעדה, לחג', אִבּ ואל־ביידא. לפי הודעות הקואליציה שפורסמו בשבוע שעבר, הותקפו מחסני טילים, מתקני אחסון נשק, מרכזי פיקוד ומערכות תקשורת.

ב־8 באוקטובר הודיעה הקואליציה כי השמידה 82 מטרות צבאיות של החות'ים בארבעה מחוזות. לפי הודעתה, בין המטרות היו 11 מתקני אחסון של טילים בליסטיים במחוז צעדה, וכן מרכזי פיקוד ומחסני נשק. הקואליציה הציגה את הפעולה כתגובה למתקפות החות'ים על נמלי התעופה בסעודיה.

גם בצנעא עצמה דווח בימים האחרונים על פיצוצים באזורים נוספים, בהם אזור כביש שדה התעופה ומחוז א־ת'ורה. עם זאת, לא כל הדיווחים מאפשרים לקבוע אם מדובר בתקיפות חדשות שבוצעו היום או באירועים מהימים הקודמים, והיקף הנזק בחלק מהאתרים עדיין אינו ברור.

שיבושים בתעופה והסלמה אזורית

המתקפות על סעודיה כבר משפיעות על התעופה האזרחית. נמל התעופה הבינלאומי בריאד נותר סגור, ולפי דיווחים שפורסמו ביום שלישי, הסגירה צפויה להימשך עד 17 באוקטובר. חברות תעופה רבות ביטלו או השעו טיסות לריאד וליעדים נוספים בממלכה, בהם ג'דה, דמאם ומדינה.

העימות מתרחש על רקע החרפה מחודשת במלחמת האזרחים בתימן. החות'ים, הנתמכים בידי איראן, שולטים בצנעא ובחלקים נרחבים מצפון־מערב המדינה מאז 2014. סעודיה תומכת בממשלה התימנית המוכרת בעולם, והקואליציה בהובלתה פועלת נגד הארגון. בחודשים האחרונים התחדשו הקרבות גם באזורים אסטרטגיים הסמוכים לחוף הים האדום ולמצר באב אל־מנדב, נתיב שיט מרכזי המקשר בין הים האדום למפרץ עדן.