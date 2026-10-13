נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל היום (שלישי) אודות הבחירות בישראל, ומדוע לא תמך עד כה באף מועמד.

למרות יחסיו הקרובים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו שאכן ידעו עליות ומורדות, טראמפ נמנע מלספק תמיכה בראש הממשלה הישראלי שהסב לו גם לא מעט כאבי ראש, לצד נצחונות משותפים מול איראן, בין היתר.

הנשיא נשאל: "למה אתה לא הבעת תמיכה באף מועמד", טראמפ ענה לעיתונאי: "אנחנו אפילו לא חשבנו על זה", והוסיף מיד: "אולי אני אעשה עם זה משהו".

בהמשך נשאל עוד הנשיא על חילופי האש בין סעודיה לחות'ים, לאחר התקיפה הדרמטית על שדה התעופה בריאד שהביאה למותם של 12 בני אדם ולפציעתם של כ-300.

הנשיא נשאל אם הוא מתכוון להתערב במלחמה ולתקוף את החות'ים וענה: "הם (החות'ים) מתנהגים רע מאוד, אבל אם אני אגיד לכם שקיבלתי החלטה זו תהיה טעות".

על ביצועיה של הדוברת החדשה שלו, שדקות קודם כינסה את מסיבת העיתונאים הראשונה שלה ענה טראמפ: "היא עשתה עבודה טובה מאוד".

בהמשך אמר טראמפ כי "איראן היא מדינה כושלת. אין להם כלכלה. יש להם אינפלציה של 300%. אין להם כסף. הם לא משלמים לחיילים שלהם. הם לא משלמים לאף אחד. נקבל החלטה על איראן ממש בקרוב."

מאוחר יותר העלה טראמפ פוסט ברשת החברתית שלו בו כתב: "החות'ים מתנהגים בצורה גרועה מאוד. חשבתי שהם למדו את הלקח שלהם לפני שנה, כשהפצצנו אותם עד מוות, ולבקשתם, הפסקנו.

הם שתקו הרבה זמן, אבל עכשיו הם צצו שוב, כנראה לבקשת איראן, שהיא מדינה כושלת, ללא חיל ים, ללא חיל אוויר, הכלכלה הגרועה בעולם ואינפלציה של 301%, בצורה מאוד מגעילה, פוגעים בערב הסעודית ומנסים בכוונה להעלות את מחירי הנפט, כנראה לפני הבחירות בארה"ב. לא נחמד. מישהו צריך להסביר להם שאני לא מתמודד בבחירות, כבר ניצחתי, במפולת אדמה אדירה, אבל אהיה שם אחרי הבחירות, ולעולם לא אשכח!"