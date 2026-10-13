הקלטות חדשות ממוקד החירום בארצות הברית חושפות את הבלבול החריג שהתחולל לאחר שהוצאה להורג של כריסטה פייק, אסירה בת 50 במדינת טנסי, השתבשה והיא נותרה בחיים.

פייק, שנידונה למוות בעקבות רצח אכזרי של סטודנטית בשנת 1995, עברה ניסיון הוצאה להורג ב־30 בספטמבר. היא שרדה שתי מנות של התרופה פנטוברביטל, שניתנה במסגרת ההליך.

השיחה הראשונה למוקד החירום 911 התקבלה בסביבות השעה 20:40, כשעה לאחר שניתנה לה המנה הראשונה. המתקשר דיווח כי האסירה קיבלה את התרופה במסגרת הוצאה להורג, אך עדיין לא מתה, וביקש להזעיק אמבולנס. מכיוון שלא הצליח לספק קוד אימות שנדרש לאישור האירוע, המוקדנית פנתה לגורמים בשירות בתי הסוהר כדי לברר אם מדובר במקרה אמיתי או בקריאת שווא.

בסביבות השעה 21:03 נמסר למוקדנית כי מדובר בקריאת שווא וכי אין צורך בסיוע רפואי. אולם דקות לאחר מכן דיווח אחד מאנשי החירום כי אדם שהמתין בשער הכלא, והציג את עצמו כגורם רשמי במדינה, התעקש שהאירוע אמיתי ודרש מהצוותים להיכנס. רק בשעה 21:11 אישרו גורמי הכלא כי הקריאה אותנטית.

"ניסו להחדיר 7 מחטים"

עורך דינה של פייק, רנדי ספיווי, סיפר כי היא הייתה קשורה לאלונקה בחדר ההוצאה להורג במשך כשעה, במהלכה אנשי הצוות הרפואי ניסו להחדיר לה מחטים לפחות שבע פעמים. אחת המחטים, לדבריו, התעקמה בזווית של 90 מעלות כשנשלפה מזרועה. עדים פונו מחדר הצפייה לאחר שלפי הדיווח נשמעו נחירות חזקות מאחורי וילון.

פייק הובהלה לבית החולים כשהיא מחוסרת הכרה, ועורכי דינה חששו שנגרם לה נזק מוחי חמור. אולם כעבור שישה ימים היא התעוררה. בשבת האחרונה היא שוחררה מבית החולים והוחזרה לכלא, שם היא ממשיכה לקבל טיפול רפואי.