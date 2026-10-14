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נקיים לחלוטין

דרמה בעצרת: טראמפ קרא לנאשמים, שלף עט - וחתם על חנינה מול מיליוני צופים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הפתיע אמש במהלך מסע בחירות באלסקה, כאשר החליט להעניק חנינה נשיאותית לשני נאשמים - בנוכחותם ומול המצלמות | הנשיא קרא לשניים והודיע להם: "אתם נקיים כמו תינוק שנולד" (חדשות) 

יג
ישראל גראדווהל
כיכר השבת |
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טראמפ מעניק חנינה
טראמפ מעניק חנינה (צילום: המפלגה הרפובליקנית)

נשיא ארה"ב העניק אמש (שלישי) חנינה נשיאותית לשני מכונאי דיזל שהורשעו בהפרת חוק האוויר הנקי האמריקני, במהלך עצרת בחירות בעיר וסילה שבאלסקה. טראמפ הזמין את השניים לבמה וחתם על מסמכי החנינה לעיני הקהל.

"‏הם רצו להכניס אותם לכלא לעשר שנים רק בגלל שהם תיקנו מנוע. כמה חולני", אמר טראמפ, כשהוא מותח ביקורת על ההליך הפלילי שננקט נגדם.

השניים, זכרי צ'ובאק ופטריק פלמינג, הודו בשנת 2022 באישומים פדרליים שלפיהם התעסקו באופן בלתי חוקי במערכות בקרת זיהום והסירו ציוד שנועד לצמצם את פליטת המזהמים מכלי רכב.

לפי דיווח בעיתון Anchorage Daily News, התובעים הפדרליים טענו כי השניים, יחד עם אדם נוסף בשם מייקל ויין הנזוק, שינו או הסירו מערכות בקרת פליטות מלפחות 37 כלי רכב בין יולי 2019 לספטמבר 2020.

טראמפ הציג את המקרה כדוגמה למה שהוא רואה כאכיפה סביבתית שפוגעת בבעלי מקצוע ובבעלי כלי רכב. לדבריו, התקנות מחייבות מכונאים לשמר מערכות שמייקרות את התחזוקה ואת תיקוני המנועים, והסרתן עלולה להוביל להעמדה לדין.

פלמינג הודה לטראמפ על החנינה ואמר במהלך האירוע: "זה אומר עבורי את כל העולם. אנחנו לא עבריינים. אנחנו לא מנסים לפגוע באף אחד. אנחנו רוצים לעזור לתושבי אלסקה, לאנשים עם משאיות דיזל ולבעלי כלי רכב ברחבי העולם".

אין זו הפעם הראשונה שטראמפ מתערב בפרשות מסוג זה. בחודש יולי העניק הנשיא חנינות לתשעה בני אדם שהורשעו בעבירות דומות לפי חוק האוויר הנקי. גורם בבית הלבן תיאר אז את האכיפה של הממשלים הקודמים כמופרזת.
דונלד טראמפאלסקהחנינה נשיאותית

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