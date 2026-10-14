טראמפ שיתף סרטונים קשים לצפייה: אפילו תומכיו הרימו גבה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עורר סערה ברשתות החברתיות לאחר ששיתף בחשבונו סרטון קשה לצפייה, המתעד תקיפה קטלנית של נמר באדם בתוך מתחם גן חיות בבריטניה.

אלא שלא רק התיעוד עצמו עורר תגובות חריפות, אלא גם הבחירה של הנשיא להפיץ אותו למיליוני עוקביו, ובהמשך לפרסם סרטון נוסף בעל אופי דומה. טראמפ פרסם את הסרטון בחשבונו ברשת החברתית שלו, Truth Social, ביום שלישי. התיעוד, שאורכו כ־41 שניות, מציג את רגעי התקיפה שאירעה בסוף השבוע בפארק חיות הבר יורקשייר, סמוך לעיר דונקסטר שבאנגליה. לפי הדיווחים, ההרוג הוא ויליאם צ'פמן, צעיר בשנות העשרים לחייו, שנכנס למתחם הנמרים והותקף בידי נמר סיבירי בשם אלטאי. הוא מת בזירה למרות מאמצי צוותי הרפואה שהוזעקו למקום. הנשיא כתב לצד הסרטון: "לעולם אל תתעסקו עם הטבע! הנשיא דונלד ג'יי טראמפ."

הסרטון הטיגריס שטרמפ שיתף - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:41 הסרטון הטיגריס שטרמפ שיתף ( צילום: רשתות חברתיות )

אלא שטראמפ לא הסתפק בשיתוף התיעוד. זמן קצר לאחר מכן הוא פרסם סרטון נוסף, שאורכו כ־24 שניות, ובו רצף קטעים המציגים לכאורה תקיפות של אריות בבני אדם, בליווי מוזיקה קצבית.

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בחלק מהקטעים בסרטון השני עלו חשדות כי מדובר בתוכן שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, ולא בתיעוד אותנטי של אירועים אמיתיים.

התגובות לא איחרו להגיע. לפי סוכנות הידיעות אי־אף־פי, משתמשים ברשת החברתית איקס תהו על שיקול הדעת של הנשיא ועל הסיבה שבחר לפרסם תיעוד קשה כל כך.

גם הפרשן רון פיליפקובסקי, לשעבר תובע פדרלי ועורך ראשי באתר החדשות האמריקני מיידסטאץ', תהה מדוע חשבונו של טראמפ מפרסם כמה סרטונים של בני אדם המותקפים בידי בעלי חיים. הפרשן אנדרו אגר, המזוהה עם אתר החדשות והפרשנות "דה בולוורק", תהה אף הוא מדוע הנשיא מפרסם תיעוד גרפי של אדם המותקף למוות בידי נמר, והוסיף כי אין לו תשובה לשאלה.

לצד הסערה ברשת, משפחתו של צ'פמן מתמודדת עם האובדן ועם הפצת התיעוד הקשה. בהודעה שפרסמה המשפחה היא תיארה אותו כצעיר חם, מבריק ומלא חיים, שאהוביו מתקשים לעכל את מותו. בני המשפחה ביקשו מהציבור להפסיק להפיץ את הסרטונים, והבהירו כי הפצתם גורמת להם מצוקה קשה בתקופה רגישה במיוחד.

המשפחה מסרה עוד כי צ'פמן התמודד במשך שנים עם קשיים נפשיים משמעותיים וטופל בתרופות. היא הדגישה כי יש להמתין לבירור הרשמי בנוגע לנסיבות מותו, ולא לקבוע מסקנות מוקדמות.