מבוכה בסעודיה: התקיפות הקטלניות בתימן היו של ישראל

המבוכה הסעודית: סרטוני ההפצצות שהוצגו ברשת כתקיפות נגד החות'ים התגלו כתיעוד ישן של תקיפות ישראליות. בעוד סעודיה מנסה להפגין עוצמה צבאית מול ארגון הטרור מתימן.

על פי דיווח שפורסם היום, סרטונים שהופצו בידי גורמים סעודיים והוצגו כתיעוד של התקיפות האחרונות נגד החות'ים, צולמו למעשה ב־24 באוגוסט 2025. באותו יום ביצע חיל האוויר של ישראל תקיפות נרחבות בתימן, ובהן תקיפות נגד מתקני אנרגיה ותשתיות של החות'ים. כך, במקום להציג הישג צבאי סעודי עדכני, הופץ תיעוד של פעולה ישראלית שבוצעה יותר משנה קודם לכן.

מבוכה בסעודיה: התקיפות הקטלניות בכלל היו של ישראל - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25 מבוכה בסעודיה: התקיפות הקטלניות בכלל היו של ישראל ( צילום: רשתות חברתיות )

העיתוי מביך במיוחד עבור ריאד. בימים האחרונים החריף העימות בין סעודיה לחות'ים, לאחר שורה של מתקפות טילים וכטב"מים נגד יעדים בממלכה.

לפי דיווחי סוכנות הידיעות אי פי, המתקפות פגעו גם בנמל התעופה בריאד, גרמו להרוגים ולמאות פצועים והעלו שאלות קשות בנוגע ליכולתה של סעודיה להגן על מתקניה האסטרטגיים.

מבוכה בסעודיה: התקיפות הקטלניות בכלל היו של ישראל - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:33 מבוכה בסעודיה: התקיפות הקטלניות בכלל היו של ישראל ( צילום: רשתות חברתיות )

ביום שלישי, 13 באוקטובר, תקפה סעודיה מתקני נפט באזורים שבשליטת החות'ים בתימן, ובהם מתקן באזור צנעא ומתקנים נוספים. בתגובה איימו החות'ים לפגוע במתקני אנרגיה סעודיים, ובהמשך דווח על יירוט טיל ששוגר לעבר אזור דהראן, שבו ממוקם מטה חברת הנפט הלאומית ארמקו.

העימות מתרחב אפוא מעבר לגבול, כאשר תשתיות אנרגיה, נמלי תעופה ונתיבי שיט עומדים במוקד האיומים ההדדיים.

מבוכה בסעודיה: התקיפות הקטלניות בכלל היו של ישראל - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16 מבוכה בסעודיה: התקיפות הקטלניות בכלל היו של ישראל ( צילום: רשתות חברתיות )

ברקע ניצבת מציאות מורכבת עבור הממלכה: למרות ארסנל נשק מתקדם ומערכות הגנה אווירית יקרות, החות'ים מצליחים לאיים על יעדים רגישים ולשבש את שגרת החיים.

כעת נדרשת סעודיה להתמודד לא רק עם האיום הצבאי, אלא גם עם הפגיעה בתדמיתה כמעצמה אזורית המסוגלת להגן על שטחה ועל מתקניה החיוניים. בועד שאמיר קטאר אומר כי הכנסות המדינה ירדו ב-42% במחצית הראשונה של 2026 עקב ההשפעה הכלכלית של המלחמה. ניתן לשאר מה המצב בסעודיה עצמה שנמצאת תחת התקפה מאסיבית.