התקיפה בצנעא - צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:33 התקיפה בצנעא ( צילום: לפי סעיף 27א )

כדור אש עצום פרץ מעל בתי צנעא, בירת תימן, והאיר את השמיים בלהבות כתומות אדירות.

בתיעוד דרמטי מהתקיפה נראה הפיצוץ מבעד לחלון של מבנה המשקיף על העיר: להבות ענק מתרוממות לגובה, מתפשטות לצדדים ולאחר מכן מותירות אחריהן עמוד עשן שחור וסמיך המתנשא מעל קו הבתים. גם לאחר שהלהבות שככו בהדרגה, העשן הכבד המשיך להיתמר מעל האזור. התיעוד ממחיש את עוצמת הפגיעה בתשתיות שעליהן השתלטו החות'ים, במסגרת ההסלמה בעימות בין סעודיה לארגון הנתמך בידי איראן. לפי הדיווחים, התקיפות הסעודיות כוונו למתקני דלק ואנרגיה שבשליטת החות'ים, לאחר אזהרה מוקדמת לתושבים להתפנות מהאזורים המיועדים לתקיפה.

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התקיפות התרחבו מעבר לצנעא

לפי הודעות הקואליציה בהובלת סעודיה, התקיפות לא הוגבלו לבירה התימנית. יעדים נוספים הותקפו באזור נמל חודיידה ובמחוז ד'מאר, ובהם מאגרי דלק, מכלי אחסון ומתקני אנרגיה.

המהלך נועד לפגוע במתקני הדלק שבשליטת החות'ים, המשמשים אותם גם לצורכי פעילותם הצבאית.

החות'ים טענו כי אחת התקיפות פגעה במתקן של חברת הנפט התימנית באל־סבאחה, במערב צנעא. לפי דיווחים שפורסמו בעקבות האירוע, מאגרי האחסון במתקן היו ריקים בעת התקיפה. היקף הנזק הכולל והאפשרות לפגיעות נוספות עדיין אינם ברורים במלואם.

החות'ים מאיימים בתגובה נגד סעודיה

המתקפה מתרחשת על רקע החרפת העימות בין הצדדים, לאחר שורת תקיפות חות'יות נגד יעדים סעודיים, ובהם מתקני אנרגיה ונמל התעופה הבינלאומי בריאד.

בעקבות התקיפות איימו החות'ים לפגוע בשדות תעופה ובבתי זיקוק בסעודיה, והזהירו כי תקיפות נוספות בתימן ייענו בפגיעה בתשתיות סעודיות.

במקביל, סעודיה דיווחה על יירוט טילים וכטב"מים ששוגרו לעבר שטחה. בדיווחים נוספים נמסר על שריפה מוגבלת במבנה מנהלי במתחם של חברת הנפט הלאומית ארמקו, ללא נפגעים באירוע זה.