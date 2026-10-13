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שלא תשבור שיא

מבוכה בבית הלבן: הדוברת החדשה רק ירדה מהפודיום - וכבר מאוימת בפיטורים

הדוברת החדשה של הבית הלבן קייטי זכריה ביצעה היום את הופעתה הראשונה כדוברתו הרשמית של הנשיא טראמפ לאחר פרישתה של קרוליין לוויט | לפי דיווח בארצות הברית, מישהו בממשל ממש לא מרוצה מההופעה הראשונה ומציע לה: "תשתפרי ומהר" (בעולם) 

כה
כיכר השבת
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הדוברת של טראמפ מאחוריו, היום

קייטי זכריה בקושי סיימה את תדרוך העיתונאים הראשון שלה בבית הלבן, וכבר נשמעים קולות ביקורת מתוך הממשל.

לפי דיווח בחדשות MS, גורם בבית הלבן הביע ספק באשר לתפקודה והזהיר כי עליה להשתפר במהירות, אחרת היא עלולה לסיים את תפקידה בתוך זמן קצר במיוחד.

הפקיד אף השווה את מצבה האפשרי לזה של אנתוני סקארמוצ'י, שכונה "המוץ" (The Mooch), ושימש כמנהל התקשורת של הבית הלבן בתקופת כהונתו הראשונה של . סקארמוצ'י החזיק בתפקיד עשרה ימים בלבד, לפני שהודח ביולי 2017.

הביקורת המוקדמת על זכריה ממחישה עד כמה התפקיד בבית הלבן עשוי להיות תובעני, במיוחד כאשר כל הופעה מול התקשורת נבחנת בקפידה, לא רק בידי העיתונאים אלא גם בידי אנשי הממשל עצמם.

אם הדיווח משקף את הלך הרוח בתוך הבית הלבן, זכריה תצטרך להוכיח את עצמה במהירות - עוד לפני שהספיקה להתבסס בתפקידה החדש.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות, נראית זכריה כשהיא מבולבלת למדי ואינה מצליחה לקרוא נכון את הסקריפט שלפניה.

דונלד טראמפקייטי זכריה

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