נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הוא מפטק את הדוברת החדשה שלו קייטי זכריה | זכריה הספיקה לקיים תדרוך עיתונאים אחד בלבד לפני שסיימה את תפקידה | שאלות על הרקע המשפטי שלה, הופעות תקשורתיות לא מוצלחות וביקורת גוברת הובילו את ממשל טראמפ להודיע על העברתה לתפקיד אחר (בעולם)
ארגון למאבק בשחיתות פנה ללשכת עורכי הדין בקליפורניה בדרישה לחקור את הדוברת החדשה של טראמפ מלפני שלושה ימים קייטי זכריה, שלפי דיווחים אינה מחזיקה ברישיון לעריכת דין באף מדינה בארה"ב | בבית הלבן תקפו את מגישי התלונה וכינו אותם ארגון שמאל קיצוני (חדשות)
הדוברת החדשה של הבית הלבן קייטי זכריה ביצעה היום את הופעתה הראשונה כדוברתו הרשמית של הנשיא טראמפ לאחר פרישתה של קרוליין לוויט | לפי דיווח בארצות הברית, מישהו בממשל ממש לא מרוצה מההופעה הראשונה ומציע לה: "תשתפרי ומהר" (בעולם)