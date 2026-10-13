 דלג לתוכן הראשי
ניצל בנס

פחד מוות: הוא צילם סרטון רגוע ברקע האזעקות - ואז הטיל נפל על הבניין שלו

רגע של אימה נקלט בעדשת המצלמה באוקראינה, כאשר אזרח רגוע החליט לצלם סרטון מחדר השינה שלו בזמן שהאזעקות מפלחות את אוויר העיר חרקוב | מה שקרה אחר כך ממחיש את הסכנה של המתקפות הרוסיות | צפו (בעולם)

כה
כיכר השבת
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
רגע הפגיעה
רגע הפגיעה (צילום: לפי סעיף 27א)

בתיעוד נדיר מהעיר חרקוב שבאוקראינה נראה הרגע שבו טיל פוגע במבנה מגורים, עד כה סצנה שכיחה למדי בימים אלו.

אלא שבמקרה הזה, הטיל נחת בדיוק על הבית בו נכח אדם, בזמן שצילם סרטון לרשתות החברתיות.

בתיעוד ניתן לראות את האוקראיני מדבר ברוגע למצלמה, כאשר ברקע נשמעות אזעקות והנחיות הגנה לתושבים ברמקולים.

לפתע, נשמעת השריקה של הטיל - שהתרסק על המבנה בו שהה. בסרטון ניתן להבחין היטב בפיצוץ העז ובכדור האש שנוצר ברגע הפיצוץ, תיעוד מפחיד והכי קרוב שיש למוקד הפגיעה.

בהמשך הסרטון נראה אותו אדם מתהלך בביתו שספג פגיעת הדף חמורה מהטיל שנחת על הבניין. למרבה המזל, הוא שרד את הפגיעה הרוסית.

מלחמת רוסיה-אוקראינהחרקוב
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר