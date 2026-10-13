בתיעוד נדיר מהעיר חרקוב שבאוקראינה נראה הרגע שבו טיל פוגע במבנה מגורים, עד כה סצנה שכיחה למדי בימים אלו.
אלא שבמקרה הזה, הטיל נחת בדיוק על הבית בו נכח אדם, בזמן שצילם סרטון לרשתות החברתיות.
בתיעוד ניתן לראות את האוקראיני מדבר ברוגע למצלמה, כאשר ברקע נשמעות אזעקות והנחיות הגנה לתושבים ברמקולים.
לפתע, נשמעת השריקה של הטיל - שהתרסק על המבנה בו שהה. בסרטון ניתן להבחין היטב בפיצוץ העז ובכדור האש שנוצר ברגע הפיצוץ, תיעוד מפחיד והכי קרוב שיש למוקד הפגיעה.
בהמשך הסרטון נראה אותו אדם מתהלך בביתו שספג פגיעת הדף חמורה מהטיל שנחת על הבניין. למרבה המזל, הוא שרד את הפגיעה הרוסית.