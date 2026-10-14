במהלך פעילות משטרתית הבחין שוטר בטרקטורון שנסע בפראות בכניסה לעיר שדרות, חצה רמזור אדום וסיכן באופן ממשי את חייו ואת שלומם של משתמשי הדרך.

השוטר החל במרדף אחר רוכב הטרקטורון, במהלכו הרוכב כמעט פגע בשני הולכי רגל, לא נתן זכות קדימה לכלי רכב נוספים ובהמשך התנגש בעוצמה ברכב. מעוצמת ההתנגשות הועף החשוד מהטרקטורון וניסה להימלט מהמקום ברגל, אולם השוטר הצליח לעצור אותו.

מבדיקה עלה כי החשוד שוחרר ממעצר יום קודם לכן, לאחר שחתם על כתב ערובה והתחייב לשהות במעצר בית. עוד עלה כי הוא פסול לנהיגה בהתאם להחלטת בית המשפט. לאחר מעצרו, איים החשוד על השוטר באיומים קשים.

בתום חקירה מהירה של חוקרי תחנת שדרות, הגישה יחידת תביעות לכיש כתב אישום נגד החשוד, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.