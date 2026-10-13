דרמה חריגה התרחשה אתמול לפנות בוקר בשמי האזור, כאשר מטוס מטען של חברת התעופה "אתיופיאן איירליינס" שהיה בדרכו לישראל, סורב להיכנס למרחב האווירי של המדינה ונאלץ להסתובב באוויר ולשוב על עקבותיו. כך דווח היום (שלישי) ב-Ynet.

האירוע התרחש בטיסה שהמריאה משדה התעופה באדיס אבבה בירת אתיופיה, לאחר שבבדיקת נתוני הצוות התגלה כי אחד הטייסים שעל הסיפון מחזיק באזרחות אינדונזית – מדינה שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתה.

בעקבות הסירוב הביטחוני להכנסתו לתחום המדינה, נאלץ המטוס לרוקן את כמות הדלק שברשותו בלב ים על פי הנהלים, ועשה את דרכו חזרה לנחיתה באתיופיה. רק לאחר שהמטוס נחת בחזרה בנמל המוצא, הוחלף הטייס האינדונזי בטייס אחר שמאושר לכניסה לישראל, והטיסה שובצה מחדש.

האירוע הדרמטי הזה ממחיש את האכיפה הקפדנית וההרמטית שהחלה להיות מיושמת בישראל בכל הנוגע לבדיקת צוותי האוויר הזרים הנכנסים לשטח המדינה. מי שאמונים על התרעת נוכחות של אנשי צוות שאינם מורשים להיכנס למרחב האווירי פעלו במקרה זה במהירות ובמדויק ומנעו את נחיתת המטוס. עם זאת, עצם האירוע מציף מחדש כשל פרוצדורלי משמעותי, שכן רשימות אנשי הצוות והנוסעים מגיעות לידי הגורמים הביטחוניים והמאבחנים בישראל – המרכז הלאומי לאבחון נוסעים (מל"ן) – רק לאחר שהמטוס כבר המריא מנמל המוצא ולא לפני כן, דבר שמונע את סיכול ההמראה מלכתחילה ומחייב החזרת מטוסים כשהם כבר באוויר.

הגברת הנהלים והבדיקות הקפדניות הללו מגיעות ברקע הפקת הלקחים מאירוע חמור בהרבה שאירע לאחרונה, כאשר בטיסת "פליי דובאי" התרחש ניסיון חטיפה על ידי הטייס-מחבל המאם אל-המאמי, בעל אזרחות עומאנית. גם אז מדובר היה באזרח מדינה שאין עמה יחסים דיפלומטיים, אשר שובץ לטיסה בניגוד להתחייבויות חברת התעופה, ורשימת הצוות כלל לא הועברה מראש לבדיקה. המקרה הנוכחי מראה כי בעוד שמערכות האזהרה והאבחון הביטחוניות בישראל עובדות כעת בצורה הרמטית וחדה יותר ברגע הגעת הנתונים, סוגיית העברת הרשימות מראש לפני ההמראה והחיבור הטכני המלא בין משרד התחבורה למאגרי הנתונים עדיין דורשות הסדרה מקיפה.

מחברת "טל תעופה" נמסרה תגובה ל-Ynet: "מדובר בטיסת מטען (שלא בניהול קבוצת טל תעופה) ואין כל השפעה על טיסות הנוסעים בדרך לתל אביב או ממנה לאדיס אבבה. ככל הידוע לנו, בזמן הציוות לטיסת המטען המדוברת לא הייתה את רשימת המדינות ללא יחסים דיפלומטיים עם ישראל. מרגע שהועברה הרשימה, ושנודע על איש צוות 'לא מאושר' הטיסה הוחזרה חזרה לאדיס אבבה ותצא שוב עם אנשי צוות שתואמים את דרישות הביטחון של מדינת ישראל".

תגובה ממשרד התחבורה, כך דווח, טרם התקבלה.