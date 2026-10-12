במהלך תוכנית הבוקר היום (שני) ברדיו 103FM, פתחו ינון מגל ובן כספית בשיחה גלויה וחסרת תקדים על סיום דרכם המשותפת. השניים הסכימו כי מיצו את הפורמט, והודיעו כי השותפות תימשך רק עד לבחירות הקרובות – ולאחריהן יפרידו כוחות.

"נראה לי שמיצינו את העניין", פתח מגל במפתיע בשידור. "עד הבחירות אף אחד לא יחתוך, כי צריך לעשות את העבודה. אבל בוא, אני כבר לא מרגיש שאני יכול לשדר עם בן אדם כמוך. כל הבייס שלך אומר לך אל תשדר עם בן אדם כמוני. נעשה את הבחירות, נראה מי מנצח ונעשה חושבים אם אנחנו מחזל"שים את האירוע".

כספית לא הופתע מהצהרתו של מגל, וחשף בשידור כי הנושא כבר סוכם מול הנהלת התחנה: "זה מצחיק, זה בדיוק הסיכום שסיכמתי לפני כמה חודשים עם המנכ"ל. הייתה פה תקופה שלא הייתי ועזבתי, וסיכמנו שנגיע לבחירות ונעשה חושבים. התפרצת לדלת מאוד פתוחה".

בתגובה לביקורת מצד תומכיו על המתן לגיטימציה למגל, הסביר כספית את רציונל השדרוג לאורך השנים: "בעידן שבו כל שבט כלוא בבועה תקשורתית אטומה ולא קשוב לצד השני, תומכי נתניהו כלואים בעיקר בערוץ 14 ובוואטסאפ. הם לא קוראים את הטורים שלי ולא צופים בי בערוץ 12. המקום היחיד שבו אני יכול לדבר איתם זה פה. זו היה הסיבה היחידה שהייתי פה".

השיתוף הפעולה בין מגל וכספית, שייצג את שני הקטבים הפוליטיים בישראל, היווה ניסיון ייחודי בנוף התקשורת הישראלי. כספית, המזוהה עם המחנה השמאלי והליברלי, ומגל, מגיש התוכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14 והמזוהה עם הימין, ניסו ליצור פלטפורמה לדיאלוג בין המחנות.