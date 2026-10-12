היסטוריה מדממת: כשטיולי בית הספר הסתיימו באסון כבד | סקירה

אבל כבד ירד היום (שני) על עם ישראל עם היוודע הבשורה הקשה בצפון, כאשר נער בן 15 נהרג, ונפגעו כ-19 נוספים בדרגות פציעה שונות - בהם שלושה באורח קשה ועוד כעשרה באורח קל עד בינוני.

כפי שדיווחנו, הפיצוץ התרחש בשעת צהרים, לאחר השעה 15:00 היום, בשטח פתוח בסמוך לקיבוץ נאות מרדכי שבגליל העליון, במהלך טיול שנתי של תלמידי חטיבות ביניים וחטיבה עליונה. גורם במשרד החינוך ציין כי הטיול אושר על ידי המשרד וכי השתתפו בו בין 45 ל-48 תלמידים ומספר מצומצם של אנשי צוות. בשעות הראשונות לאחר האירוע שררו כאוס ובהלה בקרב ההורים, שניסו להבין מה עלה בגורל ילדיהם והציפו את הצוות בשיחות ובהודעות. גם בקרב תלמידי השכבות הבוגרות שררה בתחילה אי-ודאות באשר למצבם של חבריהם. ממשרד החינוך נמסר בתגובה לאירוע: "מדובר באירוע קשה ביותר, ומחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. אנו מבקשים לנהוג באחריות ולהימנע מהפצת מידע שאינו מאומת, בשעה שפרטי האירוע עדיין מתבררים". ראש הממשלה ביקר ילד שנפצע באסון היום; "ניסיתי לעזור לחבר שגם נפצע" | צפו דוד הכהן | 20:49 לצערינו, עם ישראל למוד ניסיון בטיולי בית ספר שהסתיימו באסונות כבדים, כאלה שזעזעו את המדינה וגרמו לשינויים במערכות השונות. חזרנו אל הזכורים ביותר.

נחל צפית בעת האסון ( צילום: הדס פרוש, פלאש 90 )

2018: האסון בנחל צפית

אסון נחל צפית הוא מאסונות המטיילים הקשים והזכורים ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, המהווה סמל לכשל פיקודי חמור ולתרבות רשלנית של "יהיה בסדר".

הקבוצה, שמנתה 25 חניכים מהמכינה הקדם-צבאית "בני ציון" ומועמדים ללימודים בה, יצאה לטיול גיבוש בדרום הארץ. הטיול תוכנן במקור לנחל צאלים, אך בשל תנאי מזג האוויר והתרעות על שיטפונות באזור, הוחלט לשנות את המסלול לנחל צפית שבערבה.

בשעות הצהריים, בעוד הקבוצה צועדת בתוך החלק הצר (הקניוני) של הנחל, פקד את האזור אירוע גשם חריג בעוצמתו (גשמי זעף שהגיעו לכ-50 מ"מ בזמן קצר). הגשמים יצרו שיטפון בזק קטלני שהתפרץ בעוצמה אדירה לתוך הקניון הצר. לחניכים לא היה מרחב מילוט, והם נסחפו בזרם. 10 בני נוער נספו באסון (תשע נערות ונער אחד) ונוספים נפצעו.

הנספים באסון היו: אלה אור, צור אלפי, גלי בללי, מעיין ברהום, אילן בר שלום, רומי כהן, אגם לוי, יעל סדן, שני שמיר ועדי רענן ז"ל.

הזירה הקשה בנחל צפית 10 10 0:00 / 1:29 הזירה הקשה בנחל צפית

2023: התהפכות האוטובוס ליד בית שמש

התאונה הקשה התרחשה בין יום כיפור לסוכות. אוטובוס שהסיע כ-50 ילדים ונערים (בני 10 עד 16) – חניכים ומדריכים שחזרו מטיול בהר איתן – איבד שליטה, פרץ את גדר הבטיחות והתהפך על צידו לתוך תעלה/וואדי בצומת אשתאול (כביש 38 / כביש 395).

כ-50 נוסעים נפצעו בדרגות קושי שונות. ילד אחד נפצע באורח קשה מאוד (סבל מחבלה רב-מערכתית, פונה כשהוא מורדם ומונשם), 3 נפצעו באורח בינוני, והשאר נפצעו באורח קל.

הילדים שהיו על האוטובוס תיארו רגעים קשים של לחץ והיסטריה. אחד הילדים סיפר כי כבר במהלך הנסיעה חלק מהנוסעים חששו ממהירות הנסיעה. ברגע ההתהפכות, חלונות האוטובוס התנפצו, וחלק מהילדים עפו מהמושבים ונפלו החוצה דרך החלונות לתוך הוואדי. כוחות כיבוי אש גדולים מתחנת בית שמש סרקו את הזירה המורכבת כדי לוודא שאין לכודים מתחת למרכב האוטובוס.

האוטובוס שהתהפך ( צילומסך )

נתונים מטרידים

על פי נתוני משרד החינוך שפורסמו בסוף שנת 2025, בין השנים 2022 ל-2025 דווח על כ- 1,238 תאונות שונות ואירועים שונים שבחלק מהם היו מספר תלמידים נפגעים. חלק מהמקרים היו ממש מסכני חיים: תשעה מקרים של אירוע ביטחוני, מקרה נוסף של קבוצה של תלמידים שנכנסה לשטח אש של צה"ל, ומקרה נוסף של טביעה, שישה מקרים של שריפה, 11 מקרים של נפילה מגובה, 12 מקרים של כוויה.

האירועים השכיחים ביותר הם פציעה כללית: 372 מקרים של תלמידים שנפלו או נחבלו, 323 מקרים של תלמידים שחשו ברע, קיאו או סבלו מכאבים, 253 מקרים של תלמידים שנגרם להם נקע או שבר. ב- 59 מקרים התלמידים פשוט איבדו את ההכרה. בנוסף, 44 מקרים כללו נשיכות, הכשות או עקיצות, 46 מקרים של התייבשות או מכת חום.

הטיולים אמורים להסתיים עד רדת החשיכה כדי לא להיקלע מצב שבו תלמידים הולכים לאיבוד, אך בכל זאת ב-23 מקרים הייתה "כניסה לחשיכה", בעשרה מקרים נוספים היה אובדן דרך של מורים ותלמידים, וב-15 מקרים היו תלמידים נעדרים. ב-22 מקרים התרחשו תאונות דרכים שבהם נפגעו תלמידים ועוד 13 מקרים של פינוי מטיילים.

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היסטוריה מדממת

אם חוזרים אחורה בהיסטוריה, הטיולים השנתיים ידעו לאורך השנים היסטוריה של אסונות ותאונות שגבו את חייהם של תלמידים.

ביוני 1985, נהרגו 19 תלמידים ושלושה מבוגרים מבית הספר ברנר בפתח תקווה, שהיו בדרכם לטיול שנתי, כשרכבת פגעה באוטובוס שלהם בסמוך למושב הבונים. בהמשך נהג הרכבת זוכה מאשמה בבית המשפט, והוקמו ועדות חקירה שבחנו את נושא התמרור של מפגשי מסילה וכביש.

בשנת 2001 נהרג ספי פיקרביץ', בן 12, לאחר שענף עץ איקליפטוס קרס עליו במהלך טיול בית ספר בירדן ההררי. בשנת 2009 טבע למוות נתנאל איראני, בן 16, במהלך רחצה בבריכה באתר חמי טבריה במסגרת הטיול השנתי של בית ספרו.

ב־2010 טבע למוות אביתר אביבי, בן 13, במהלך טיול שנתי בעמק המעיינות. מנהל חטיבת הביניים שבה למד, שהיה אחראי על הטיול, הועמד לדין בגין גרימת מוות ברשלנות בעקבות מאבק ממושך שניהלו הוריו של הנער - והורשע. במרץ 2012 נהרג יפתח ספיר בן ה־17 לאחר שנפל מגובה במהלך טיול שנתי בערבה.