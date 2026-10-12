הבשורה הקשה מהצפון: נער בן 15 נהרג, ועוד כ-19 נפצעו בדרגות שונות - בהם שלושה באורח קשה ועוד כעשרה באורח קל עד בינוני - בפיצוץ נפל שהתרחש במהלך טיול שנתי בגליל העליון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לבית החולים רמב"ם יחד עם שר החינוך קיש לבקר פצועים מהאירוע הקשה ובני משפחותיהם. ראש הממשלה הנחה את אלוף פיקוד העורף לחדד לכלל הציבור את ההנחיות והאזהרות, להדגיש את האיסור החמור לגעת בנפלים ולסרוק שטחים נרחבים לאיתור נפלים.

לשכת ראש הממשלה מסרה זמן קצר לאחר האירוע: "ראש הממשלה נתניהו התעדכן בפרטי האירוע הקשה בצפון ושוחח עם מנכ"ל מד"א אלי בין, עם שר החינוך יואב קיש ועם מזכירו הצבאי. ראש הממשלה ביקש לוודא שהפצועים מתפנים במהירות האפשרית לבתי החולים וממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות".

איתן מסאורי, תלמיד בן 14 שנפגע מרסיס בצוואר, העיד לראש הממשלה: "הבנתי שנפצעתי, ראיתי שחבר פצוע, ניסיתי לעזור לו".

הפיצוץ התרחש בשעת הצהריים בשטח פתוח בסמוך לקיבוץ נאות מרדכי, במהלך טיול שנתי של תלמידי חטיבות ביניים וחטיבה עליונה. גורם במשרד החינוך ציין כי הטיול אושר על ידי המשרד וכי השתתפו בו בין 45 ל-48 תלמידים ומספר מצומצם של אנשי צוות.

תחקיר ראשוני מעלה חשד כי אחד התלמידים הכניס את הנפל לתיקו לפני שהתפוצץ. "היה יכול להתפוצץ באוטובוס", צוטט אחד מהגורמים המעורים בפרטי החקירה, בהתייחס לחומרת האירוע שהיה יכול להסתיים באסון גדול בהרבה.

למקום הוזעקו באופן מיידי כוחות הצלה ורפואה נרחבים, לצד מסוקים של מד"א ושל חיל האוויר. מנהל מרחב ירדן במד"א, איציק שושן, שנכח בזירה סיפר: "עם קבלת הדיווח על פיצוץ בשטח במועצה האזורית גליל עליון, יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ומסוק מד"א שהוזנק גם כן".

תמיר, חבר כיתת הכוננות בקיבוץ מנרה הסמוך לזירה, תיאר את הרגעים האיומים: "כשהגעתי ראיתי בזירה ילדים פזורים בכל מקום, פצועים. התחלתי לטפל בהם, הייתי חייב לקחת פיקוד כי הייתי היחידי שם. הגיע איתי עוד בחור מאיחוד והצלה ועזר לי שם. ראיתי שזה אירוע רב נפגעים. עשינו החייאה על אחד הילדים ועשיתי חסם עורקים על הרב ועל שני ילדים וכמה נערים שהיו שם".