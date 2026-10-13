ילד בן 10 מצא טיל חי בטבריה – כוחות הביטחון הוזעקו בדחיפות

זירת הנפל בטבריה - צילום: שמעון כהן 10 10 0:00 / 0:19 זירת הנפל בטבריה ( צילום: שמעון כהן )

ממצא מסוכן במיוחד התגלה היום (שלישי) בטבריה, כאשר ילד בן עשר שיצא לטיול שגרתי ברחובות העיר נתקל בנפל טיל חי וקטלני שנותר זרוק באזור מיושב. הילד, שזיהה את הממצא החשוד, הזעיק מיד את כוחות הביטחון.

עם קבלת הדיווח, הוזעקו בדחיפות שוטרי משטרת ישראל וחבלנים מנוסים לזירה. כוחות הביטחון הטילו סגר מלא על הרחוב ועל המרחב כולו, ונערכים ברגעים אלו לבצע פיצוץ מבוקר של נפל הטיל כדי למנוע אסון כבד.

זירת הנפל בטבריה ( צילום: באדיבות )

זירת הנפל בטבריה ( צילום: באדיבות )

זירת הנפל בטבריה ( צילום: באדיבות )

תופעת נפילת שברי טילים ונפלים מסוכנים באזורים מיושבים הפכה לבעיה ביטחונית משמעותית בחודשים האחרונים. לפני כשנתיים, חבלני המשטרה נטרלו כטב"מ שאותר בשטח פתוח ליד יוקנעם, כשהוא עדיין עם חומר נפץ ורסס פעילים. אזרחים שעברו במקום במקרה הם שגילו את כלי הטיס העוין. אימה במסלול הריצה: אותר ללא רוח חיים בשטח הפארק כיכר השבת | 16:38 נפילה מגובה בג'ימבורי: פעוט בן 9 חודשים במצב אנוש קובי ישראל | 16:27 חבלני המשטרה מטפלים באופן שוטף בזירות נפילה של טילים ונפלים מסוכנים ברחבי הארץ. תפקידם הראשון הוא הצלת חיים: לבודד את הזירה, להרחיק אזרחים ולהעריך במהירות אילו סכנות עדיין קיימות במקום. לצד הנטרול המבצעי, החבלנים מבצעים גם איסוף וחקירה של פריטי הטילים לצורך הפקת מודיעין.

זירת הנפל בטבריה ( צילום: באדיבות )

זירת הנפל בטבריה ( צילום: באדיבות )

כל זירת נפילה מציבה בפני החבלנים אתגרים שונים. יש זירות שבהן עיקר הסכנה הוא פריטי אמל"ח שלא התפוצצו, ויש מקרים שבהם נדרש טיפול בחלקי טיל בגדלים עצומים – החל ממטרים בודדים ועד 11 ו-12 מטר, כמעט בגודל של אוטובוס.

במקרה הנוכחי בטבריה, העובדה שילד צעיר הוא שגילה את הנפל המסוכן מדגישה את חומרת הסכנה הטמונה בשברי טילים שנותרים באזורים מיושבים. כוחות הביטחון פועלים כעת לנטרל את האיום ולהבטיח את שלומם של תושבי האזור.

המשטרה קוראת לציבור להיזהר ממציאת פריטים חשודים ולהזעיק מיד חבלנים משטרתיים במקרה של מציאת תחמושת או נפלים. התופעה מהווה סכנה של ממש, ועל כל מי שנחשף לפריטים כאלה להתרחק מהם ולהזעיק את כוחות הביטחון באופן מיידי.