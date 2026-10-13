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גילוי מצמרר

אימה במסלול הריצה: אותר ללא רוח חיים בשטח הפארק

טרגדיה בשכונת פסגת זאב בירושלים: רץ בוקר שהתאמן בשטח נחל זמרי הבחין בגבר כבן 40 כשהוא מוטל ללא תנועה והזעיק את כוחות ההצלה • צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום • בזכות פעילות נחושה של מתנדבי זק"א מחוז ירושלים – הגופה שוחררה לקבורה ישירות מהזירה • כל הפרטים

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זירת האסון (צילום: דוברות זק"א)
זירת האסון (צילום: דוברות זק"א)

טרגדיה קשה בשכונת פסגת זאב ב: רץ בוקר שהתאמן בשטח נחל זמרי הבחין בגבר כבן 40 כשהוא מוטל ללא תנועה והזעיק את כוחות ההצלה • צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום • בזכות פעילות נחושה של מתנדבי זק"א מחוז ירושלים – הגופה שוחררה לקבורה ישירות מהזירה • כל הפרטים

מאת: מערכת החדשות | 13 באוקטובר 2026

אירוע מצמרר וקשה הבוקר בבירה: סמוך לשעה 09:05 התקבל דיווח במוקד זק"א (1220) על גבר כבן 40 שאותר ללא רוח חיים בשטח הפארק בנחל זמרי, ברחוב משה תג'ר בשכונת פסגת זאב בירושלים.

אזרח שיצא לריצת בוקר שגרתית במסלול הפארק הבחין בגבר כשהוא מוטל ללא תנועה. הוא הזעיק מיד את כוחות החירום וההצלה. צוותי מד"א שהגיעו במהירות לזירה ביצעו בדיקות רפואיות נרחבות, אך לרוע המזל נאלצו לקבוע את מותו במקום.

מאמצים בזירה: הגופה שוחררה ישירות לקבורה

מתנדבי זק"א מחוז ירושלים הוזעקו לזירה הקשה ופעלו ברגישות ובמקצועיות לשמירה על כבוד המת ולאיסוף הממצאים הנדרשים.

בזכות פעילותם הנחושה והמהירה של מפקד מחוז ירושלים בזק"א, הרב בנצי אוירינג, יחד עם ראש הצוות שוקי בקר והמתנדב איציק רוט, הוסדרו הנהלים המורכבים בזירה וגופת המנוח שוחררה לקבורה ישירות מהמקום – ללא צורך בהעברתה למכון לרפואה משפטית באבו כביר.
ירושליםמד"אזק"אפסגת זאבבנצי אוירינג

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