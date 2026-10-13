אימה במסלול הריצה: אותר ללא רוח חיים בשטח הפארק

זירת האסון ( צילום: דוברות זק"א )

זירת האסון ( צילום: דוברות זק"א )

טרגדיה קשה בשכונת פסגת זאב בירושלים: רץ בוקר שהתאמן בשטח נחל זמרי הבחין בגבר כבן 40 כשהוא מוטל ללא תנועה והזעיק את כוחות ההצלה • צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום • בזכות פעילות נחושה של מתנדבי זק"א מחוז ירושלים – הגופה שוחררה לקבורה ישירות מהזירה • כל הפרטים