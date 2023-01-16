טרגדיה בשכונת פסגת זאב בירושלים: רץ בוקר שהתאמן בשטח נחל זמרי הבחין בגבר כבן 40 כשהוא מוטל ללא תנועה והזעיק את כוחות ההצלה • צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום • בזכות פעילות נחושה של מתנדבי זק"א מחוז ירושלים – הגופה שוחררה לקבורה ישירות מהזירה • כל הפרטים
כזה סיפור לא בטוח ששמעתם: אברך מישיבת מיר, נכנס לבניין חדש של ארגון חסד, כדי להחזיר את כסא הגלגלים שהמשפחה לקחה עבור הסבתא שנפטרה | אלא שאז - האברך נעלם, ורק כעבור שעות ארוכות של דאגה הוא אותר תקוע לבדו במעלית | הסיפור המלא (חרדים)
איש ההצלה בנצי אוירינג, הציל לפני כ-12 שנה את חייו של שמעון ישראל לוי בפיגוע בשכונת בית ישראל בירושלים. הלילה הם חגגו ביחד בר מצווה באירוע מרגש. אוירינג: "זה מרגש ביותר עבורי, זה מחזיר אותך שלוש עשרה שנה אחורה לפיגוע הקשה" הנער הניצול: "אני חייב לו את החיים שלי" • תיעוד מרגש (חרדים)
לפני קצת יותר מ-12 שנה, אירע הפיגוע הקשה בשכונת בית ישראל בירושלים. עשרה נהרגו וכ-60 נפצעו בעת שמחבל פוצץ עצמו. בתודעה, נצרבה תמונתו של הפעוט שמעון ישראל לוי מוחזק בידיו של בנצי אויריניג שהציל את חייו. הערב, אותו פעוט חוגג בר מצווה. אביו ל"כיכר השבת": "מודים לבורא עולם על הנס" (חרדים)