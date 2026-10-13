כשבוע לאחר שובן לישראל, שוברות מלי וליאל יהלומי שתיקה בפעם הראשונה; "אנחנו נמצאות בתקופה הקשה בחיינו, לאחר שעברנו ימים מורכבים מאוד", מסרו מלי וליאל באתר 'ynet'.

"מעולם לא ביקשנו את הפרסום הזה ולא רצינו לעורר דאגה", אמרו עוד בווינט; "כרגע אנחנו מבקשות לשקם את חיינו, ומבקשות מעט חמלה, זמן ושקט כדי לעבור את הימים הלא פשוטים שלפנינו".

ההתייחסות הראשונה של האם ובתה מגיעה לאחר זמן רב של חרדה וחיפושים, שהחלו בהיעלמותן בווינה באוגוסט ובאיתורן בארגנטינה. השתיים נחתו בנתב"ג ביום רביעי שעבר, כשהן מכוסות בכובעי שמש ובלבוש זהה, וסירבו לשוחח עם העיתונאים שהמתינו להן.

עוד הוסיפו השתיים מסר מסקרן לקראת העתיד: "כשנרגיש שאנחנו מסוגלות לכך נפשית, נשתף את הסיפור שלנו".

עורכת הדין שנית בן שושן, המייצגת את מלי וליאל, מסרה בשבוע שעבר כי השתיים "עברו תקופה מורכבת מאוד, ובשלב זה הדבר החשוב ביותר הוא לאפשר להן לחזור לשגרה, להיות עם משפחתן ולהתאושש ממה שעברו". בן שושן הבהירה כי על פי גורמי המשטרה, לא עלה כל חשד לפלילים במעשיהן של השתיים.

בתוך כך, תוכנית הסאטירה "ארץ נהדרת" פרסמה קדימון המציג חיקוי שלהן, השתיים פנו בדחיפות להפקת התוכנית בדרישה חד-משמעית למנוע את שידור המערכון, כך על פי הדיווח בווינט.