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אחרי שהחלים מאירוע מוחי

נס ועוד נס: הזמר יונתן רזאל חיתן את בתו - שנפלה מגובה בילדותה | צפו בשמחה

הזמר והיוצר יונתן רזאל, שעבר לפני מספר חודשים אירוע מוחי קשה ובחסדי שמים החלים, חיתן אמש את בתו רבקי עם החתן אברהם ישעיהו בן דוד, בשמחה גדולה ומלאת הודיה | בילדותה, נפלה הכלה מגובה ונפצע קשה ובחסדי שמים החלימה | צפו בשמחה (ברנז'ה)

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איציק אוחנה
כיכר השבת |
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חתונת בתו של הזמר יונתן רזאל
חתונת בתו של הזמר יונתן רזאל (צילום: אבנר שאקי, מייקל מנס ויאיר פליישמן | הפקה: אלי אברמוב)

הזמר והיוצר יונתן רזאל, שעבר לפני מספר חודשים אירוע מוחי קשה ובחסדי שמים החלים, חיתן אמש (שני) את בתו רבקי עם החתן אברהם ישעיהו בן דוד, בשמחה גדולה ומלאת הודיה.

כזכור, כפי שדווח ב'כיכר השבת', רזאל אושפז במצב קשה במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים בעקבות דימום מוחי. במהלך אשפוזו התקיימה שמחת האירוסין של בתו במחלקת הטיפול הנמרץ, סמוך למיטתו.

בהמשך, לאחר שבועות של אשפוז ותפילות רבות לרפואתו, שוחרר רזאל לביתו במצב טוב.

חתונת בתו של הזמר יונתן רזאל (צילום: אבנר שאקי, מייקל מנס ויאיר פליישמן | הפקה: אלי אברמוב)

גם הכלה רבקי עברה נס גדול בחייה. בשנת 2010, כשהייתה ילדה, נפלה מגג בית המשפחה בירושלים ונפצעה באורח קשה. לאחר תקופת שיקום ממושכת החלימה בחסדי שמים.

אמש, כאמור, חודשים ספורים לאחר האירועים המטלטלים, זכתה משפחת רזאל לחגוג את שמחת ה המרגשת.

על החלק המוזיקלי הופקדו המוזיקאים יואלי דיקמן וקובי ברומר, ששימחו את החתן והכלה ואת המשתתפים בשמחה.
חתונהיונתן רזאל

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