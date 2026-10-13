הנר הושאר דולק בלילה - אושיית הרשת וילדיה ניצלו בנס | צפו

"איזה נס קרה לנו" | חנה מלול מספרת על הנס הגדול

"איזה נס קרה לנו" | חנה מלול מספרת על הנס הגדול

נס גדול התרחש בביתה של אושיית הרשת חנה מלול, לאחר ששריפה פרצה בחדר השירותים בעקבות נר שהושאר דולק, בזמן שבני המשפחה ישנו בבית.

מלול, שהתעוררה לאחר שהריחה ריח של שריפה, סיפרה בהתרגשות על רגעי האימה ועל הנס הגדול שהציל את בני המשפחה.

"אתן לא מבינות איזה נס קרה לנו", סיפרה מלול בסרטון שפרסמה ברשתות החברתיות. "אבא השאיר נר בשירותים, בנס התעוררתי ואמרתי שאני מריחה ריח של עשן, פתחתי את הדלת של השירותים וראיתי שהכל אש, שנייה אחת ולא היינו כאן, אבא, תודה!".

בסרטון נוסף הציגה מלול את הנזק שנגרם בעקבות השריפה והודתה לקדוש ברוך הוא על הנס: "החשמל נפל, כל המקלחת פיח, באמת זה נס מעל הטבע, צריכים לעשות סעודת הודיה".

מלול ביקשה להעביר מסר חשוב לעוקביה ולהזהיר מפני הסכנה שבהשארת נרות דולקים ללא השגחה: "אני כאן להגיד לכם – לא להשאיר נרות בשירותים".