מבצעי חילוץ נרחבים מתנהלים באי בורנאו שבאינדונזיה, בעקבות שריפות יער המשתוללות באזור ומאיימות על חייהם של אורנגאוטנים הנמצאים בסכנת הכחדה חמורה.

מאז חודש אוגוסט חולצו 46 מבעלי החיים שנקלעו לאזורים שנפגעו מהשריפות, ושמונה מהם הועברו לאחרונה ליער מוגן, שם יוכלו לנסות לשוב לחיים בטבע.

צוותי ההצלה העבירו אותם לשמורת באטו ניאמבו שבמחוז קלימנטן המערבי, לאחר שבית הגידול שלהם הפך למסוכן בעקבות השריפות. ההעברה המורכבת נמשכה שעות וכללה נסיעה ברכב, שיט בסירות והליכה רגלית, כאשר בעלי החיים הועברו בכלובים שנישאו על מוטות במבוק.

השריפות אילצו את האורנגאוטנים לעזוב את היערות ולנוע בין מטעים, שבהם הם חשופים לסכנות נוספות. חלק מבעלי החיים נמצאו כשהם סובלים מפגיעות ומקשיי נשימה בעקבות החשיפה לעשן.

השריפות, המשתוללות באינדונזיה מאז הקיץ, נחשבות לחמורות ביותר במדינה זה יותר מעשור. לפי דיווחי סוכנויות הידיעות, עד סוף אוגוסט נשרפו יותר מ8.96 מיליון דונם של שטחים, בהם יערות ואדמות כבול.