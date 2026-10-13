שישה פעוטות כבני שנתיים יצאו בתחילת השבוע משטח המעון בשכונת נווה גן בפתח תקווה ושוטטו לבדם ברחוב, שלושה מהם הגיעו למרחק של כקילומטר מהמעון - עד שאותרו בידי אזרח שהזעיק את המשטרה.

שוטרי תחנת פתח תקוה במחוז מרכז פתחו בחקירה, עם קבלת הדיווח על מספר פעוטות שנצפו משוטטים לבדם ברחוב, ללא השגחת מבוגר, כשהם רכובים על מכוניות צעצוע בסמוך לגן ילדים בעיר.

עם קבלת הדיווח הגיעו השוטרים למקום, איתרו את הפעוטות ודאגו להעברתם לחזקת הוריהם.

במקביל, פתחו חוקרי התחנה בפעולות חקירה לבירור נסיבות האירוע, שכללו גביית עדויות, איסוף ממצאים ושימוש באמצעים טכנולוגיים.

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במסגרת החקירה עוכבו אמש (שני) לחקירה שתי נשות צוות מהגן, תושבות פתח תקוה בשנות ה-40 וה-50 לחייהן ובסיומה שוחררו בתנאים מגבילים.

אחת האימהות סיפרה כי הביאה את בנה בשעות הבוקר למעון ולאחר שהבחינה כי הרצפה מלוכלכת ביקשה מאנשי הצוות לנקות את המקום. כעבור כרבע שעה היא קיבלה שיחת טלפון ממנהלת המעון שסיפרה לה כי בנה יצא מהמעון והם לא מצליחים לאתר אותו.

האם סיפרה ל-N12 כי "ברגע אחד הפכתי מאם שהשאירה את בנה במסגרת שאמורה להגן עליו ולשמור עליו, לאם שנאלצת לחפש את בנה הפעוט מחשש ממשי לחייו ולשלומו".

היא סיפרה כי ארבעה פעוטות יצאו כשהם רכובים על בימבות ושניים נוספים יצאו ברגל. פעוטה אחת אותרה על מדרגות בסמוך לשער החירום של המעון ושני פעוטות נמצאו בגינת משחקים ברחוב.

החיפוש אחר שלושה פעוטות נוספים נמשך לדבריה כ-15 דקות, עד שהם אותרו במרחק של כקילומטר מהמעון, כשהגיעו לסביבת כביש סואן, שם הבחין בהם האזרח שהזעיק את המשטרה.