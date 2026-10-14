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קפץ מהחלון לעיני השוטר: רגע דרמטי תועד במצלמת הגוף

חשוד בפריצה לבית באוקלהומה הפתיע את השוטר כשזינק בראשו דרך חלון זכוכית ונמלט מהמקום | טעות אחת הסגירה אותו בהמשך (מעניין)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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חשוד בפריצה לבית באוקלהומה שבארצות הברית הצליח להימלט משוטר בדרך חריגה במיוחד, לאחר שזינק קדימה דרך חלון זכוכית סגור וניפץ אותו בראשו.

האירוע התרחש ב-1 באוקטובר, כאשר שוטר שהוזעק לבית ריק בעקבות דיווח על פריצה הבחין בחשוד שניסה לגנוב נחושת מהמקום. השוטר הורה לו לרדת על ברכיו, אך החשוד החל לרוץ לפתע, זינק דרך החלון ונמלט.

בתיעוד ממצלמת הגוף של השוטר נראה רגע הבריחה החריג. במשרד השריף המקומי התייחסו לאירוע בהומור ואמרו כי החשוד "פספס את הייעוד שלו כפעלולן".

אלא שהבריחה לא הועילה לו לאורך זמן. בתיק שהשאיר בבית נמצא רישיון הנהיגה שלו, ו הצליחה לזהותו. לפי דיווח עדכני, החשוד נעצר והואשם בפריצה, בהתנגדות למעצר ובהפרעה לשוטר.
משטרהארה"בפריצהתיעודאוקלהומה

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