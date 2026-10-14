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רגע משעשע

זהירות, דלעת על הכביש: הנהגים לא האמינו למראה עיניהם | צפו

דלעת מתנפחת ענקית השתחררה ממקומה בצפון קרוליינה והתגלגלה לעבר מכוניות בכביש | הנהגים המופתעים תיעדו את המחזה החריג (מעניין)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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תקרית חריגה ומשעשעת התרחשה בצפון קרוליינה שבארצות הברית, כאשר דלעת מתנפחת ענקית השתחררה ממקומה והחלה להתגלגל בכביש.

דניאל וסטר, שהיה בדרכו עם אשתו ובתו התינוקת לפסטיבל דלעות בחווה בעיר קארי, הבחין בדלעת הענקית מתגלגלת לעבר רכבו. בתחילה הגיב בהומור, אך בהמשך חשש שמשאבת האוויר שהתגלגלה יחד עם הדלעת תפגע במכוניות.

"היא עומדת לפגוע בנו", הוא נשמע אומר בתיעוד, ובהמשך קרא: "היא מתקרבת כל כך מהר!".

הדלעת המשיכה להתגלגל בכביש, חרף ניסיונותיו של גבר נוסף לעצור אותה, עד שנבלמה סמוך לשורת מכוניות חונות. בהמשך שני הגברים ניגשו אליה, הוציאו ממנה את האוויר והעבירו אותה למחסן החווה.

בעלי החווה הודו לשניים על הסיוע, ואפילו העניקו להם כרטיסי כניסה חינם לפסטיבל הדלעות. לא דווח על נפגעים בתקרית.
ארה"בתיעודסרטון ויראלידלעתצפון קרוליינה

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