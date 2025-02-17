מדענים מאוניברסיטת קובה פיצחו את המנגנון שמאפשר לדלועים, קישואים ובני משפחה נוספים לספוג ולרכז כימיקלים רעילים באיברים אכילים - ומקווים לפתח זנים בטוחים יותר לשימוש תזונתי ולשדרג את השימוש בצמחים לניקוי קרקעות מזוהמות (בריאות)
מעולם לא השתייכנו לחוג המעריצים של הדלעת, עד שהוספנו לה סוכר. מאפינס הדלעת הקלים הללו רכים, טעימים במיוחד ונשארים לחים כ-5 ימים (!). הם דורשים 10 דקות הכנה (ואנו דורשים מכם להכפיל כמויות כי הם פשוט נחטפים) וכל זאת ללא מיקסר
אתם יכולים לזרוק את עלי הקייל שקניתם לתוך סלט ואתם יכולים גם לנצל את ההזדמנות וליצור איתם תוספת חדשה ומהממת, כמו הקייל הטוסקני הצלוי הזה עם סופריטו דלעת. סופריטו הוא הבסיס של רוב הרטבים במטבח האיטלקי ומורכב בדרך כלל מירקות, צמחים ריחניים, שמן זית ועגבניות - כדי לעזור לקרמל אותו. מנה בריאה וטעימה בטירוף
מה תעדיפו: סלט עצוב או קערת תבואה דשנה עמוסת ירקות עונתיים, שנדרשים רק 30 דקות להכין אותה? המנה הזו היא בדיוק ההפך מסלט עצוב. "האם שמעת את זה, אבל אגוז? "זו ארוחה של קערה אחת מזינה שבטוח תמלא אותך", אחסן כל תוספת בכלי זכוכית במקרר למשך יומיים-שלושה
החלק הטוב ביותר במתכון הזה הוא שבניגוד לרוב מתכוני בצק העוגיות ללא גלוטן, הבצק הזה אינו זקוק לקירור. גלגול העוגיות בסוכר וקינמון מוסיף מעטפת פריכה לענני העוגיות הרכות הללו והדלעת הופכת אותן לבריאות יותר
מתכון קל, פשוט ומלא טעם למרק הכי קלאסי לעונת הטרום-חורף שסוף סוף כאן: מתכון למרק דלעת קלאסי שכל אחד צריך לדעת להכין, מקטגוריית "לגזור ולשמור" וטיפ שיהפוך את המרק לקרמי ויעניק לו ארומה עשירה. תוך 20 דקות על שולחנכם
אם הצלחתם להבין את שתי המילים הראשונות בכותרת, אנחנו מהמרים שככל הנראה הגיל שלכם נע בין 30 ל-50. אם לא, חפשו אדם בין 30 ל-50 ובררו איתו מה הפירוש. בינתיים, יש כאן 6 מנות שוות עם הכתום הכתום הזה
"סלט" זו הגדרה ממעיטה למה שקורה בקערה הזו: דלעות מקורמלות, תמרים צהובים טריים וענבים הם רק חלק מהחגיגה. השפית מורן פינטו עם מדריך וידאו שלב אחר שלב לסלט יפה ומקורי שיבטיח לכם שנה מתוקה
מה שנקרא לפנק, לפנק לפנק בארוחה משפחתית טעימה ועסיסית: מתכון לעוף עם ירקות כתומים - תבשיל עשיר בטעם חורפי עם בטטות, דלעת, דלורית וגזר בתוספת תיבול שום ובהרט שעושה עבודה טובה יותר כשהוא טרי
פרווה או חלבי, כתוספת לבשר או ליד הקפה: מתכון למאפה דלעת על בסיס בצק פריך שאפשר להגיש בכל הזדמנות וכמעט עם כל דבר. הגמישות של המאפה נעוצה בטעם הניטרלי והעדין שלו שלא משתלט על שאר המאכלים מסביב