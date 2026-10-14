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מלחמת תימן

בלחיים מלאות: חות'ים באיום על 'ישראל' - לא יישאר כופר אחד

הלחיים התפוחות של שני לוחמי החות'ים תופסות מיד את העין, אבל דווקא הדברים שאמרו למצלמה הם אלה שמעלים את מפלס המתח | מי נמצא ברשימת היעדים שלהם? (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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שני לוחמי חות'ים, לחייהם תפוחות מלעיסת גת, נראים בסרטון כשהם משמיעים הצהרות לוחמניות ומאיימים על אויביהם. לצד סעודיה, ישראל, ארצות הברית ואתיופיה.

"אנחנו היום עקרנו את העין מהעיניים הסעודיות, והגיע תורו של האמריקאי, אחרי הישראלי והאתיופי", נשמע אחד הלוחמים אומר. בהמשך הוא מוסיף: "בחיי אללה, שלא יישאר כופר".

בלחיים מלאות: חות'ים באיום על 'ישראל' - לא יישאר כופר אחד
בלחיים מלאות: חות'ים באיום על 'ישראל' - לא יישאר כופר אחד (צילום: רשתות ערביות )

הלוחם ממשיך בנאום כשהוא מביע נכונות להקריב את רכושו ואת מולדתו במסגרת המאבק בסעודיה. "בחיי אללה האדיר, אנשים, אמכור את רכושי, כבודי ומולדתי מול סעודיה", הוא מצהיר, ומסיים בקריאות תמיכה במנהיג החות'ים, עבד אל מלכ אל חות'י.

הסרטון מתפרסם בשעה שהעימות בין החות'ים לסעודיה נמצא בהסלמה חריפה. בימים האחרונים שיגרו החות'ים טילים וכטב"מים לעבר יעדים סעודיים, ובהם נמל התעופה הבינלאומי בריאד ומתקני חברת הנפט הלאומית ארמקו. בתקיפות נגרמו נזקים, דווח על נפגעים, ומערכות ההגנה הסעודיות יירטו שיגורים נוספים. סעודיה מצדה הגבירה את התקיפות נגד יעדים שבשליטת החות'ים בתימן.

על רקע חילופי המהלומות, החות'ים מאיימים להמשיך לפגוע בתשתיות ובמתקנים סעודיים. ההסלמה מעוררת חשש מהתרחבות העימות, במיוחד לנוכח האפשרות שארצות הברית תעמיק את מעורבותה הצבאית.
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