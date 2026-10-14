אירוע מביש: התחזתה למורה מחליפה - והחלה לקלל ולהשפיל תלמידים

צעירה בת 23 ממילווקי שבארצות הברית התחזתה למורה מחליפה בבית הספר התיכון שבו למדה בעבר, נכנסה לכיתה והחלה להעליב תלמידים, לקלל אותם ולהשמיע הערות גזעניות.

על פי כתב האישום, איימי ג'ונס הגיעה לבית הספר ב-24 בספטמבר, הציגה את עצמה כמורה מחליפה והצליחה להיכנס לכיתה מבלי שאיש בדק את זהותה כראוי. בהמשך התברר כי ביקרה בבית הספר כשבוע קודם לכן והצליחה לעבור את האבטחה כשהתערבבה בין התלמידים.

במהלך השיעורים, על פי עדויות התלמידים, ג'ונס קיללה, השמיעה מוזיקה בעוצמה גבוהה ולעגה לתלמידים בשל משקלם, מוצאם ומראם החיצוני. בין היתר כינתה תלמיד אחד "ילד שמן", ואמרה לשני תלמידים כי הם נראים כמו מי שעלולים לבצע ירי בבית ספר.

התלמידים דיווחו על התנהגותה לצוות החינוכי, ולאחר שהתברר כי אינה מורה מוסמכת, היא הוצאה מהמקום בליווי שוטרים.

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בחקירתה הודתה ג'ונס כי הגיעה לבית הספר משום שהשתעממה, והוסיפה כי היא "שונאת ילדים" ורק רצתה להשתעשע. בסיומה הוגשו נגדה שישה סעיפי אישום, בהם התחזות לעובדת ציבור וחשיפת קטינים לתכנים פוגעניים.