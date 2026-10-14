הפתעה קטלנית בת 80 שנה: הקונה נדהם לגלות מה הסתתר בתוך הארגז

תושב טקסס שבארצות הברית הופתע לגלות שישה רימונים חיים מתקופת מלחמת העולם השנייה בתוך ארגז שרכש במכירת חפצים מעיזבון. בעקבות הגילוי הוזעקו למקום שוטרים וחבלנים.

משטרת אוסטין מסרה כי האיש גילה את הרימונים ביום שני, בעת שעבר על הארגזים שרכש. השוטרים שהגיעו למקום סגרו את האזור והרחיקו את השכנים עד להגעת החבלנים.

בבדיקה התברר כי מדובר בשישה רימוני רסס אמריקניים בני כ-80 שנה, שנראו במצב טוב יחסית. החבלנים בדקו את הרימונים באמצעות צילומי רנטגן, קבעו כי הם ככל הנראה פעילים וביצעו פעולות לנטרול הסכנה.