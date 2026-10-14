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חבלנים הוזעקו

הפתעה קטלנית בת 80 שנה: הקונה נדהם לגלות מה הסתתר בתוך הארגז

אמריקאי קנה ארגז במכירת חפצים משומשים – ונדהם לגלות בתוכו שישה רימונים חיים ממלחמת העולם השנייה (מעניין)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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הרימונים שנקנו על ידי תושב טקסס (צילום: משטרת אוסטין)

תושב טקסס שבארצות הברית הופתע לגלות שישה רימונים חיים מתקופת מלחמת העולם השנייה בתוך ארגז שרכש במכירת חפצים מעיזבון. בעקבות הגילוי הוזעקו למקום וחבלנים.

משטרת אוסטין מסרה כי האיש גילה את הרימונים ביום שני, בעת שעבר על הארגזים שרכש. השוטרים שהגיעו למקום סגרו את האזור והרחיקו את השכנים עד להגעת החבלנים.

בבדיקה התברר כי מדובר בשישה רימוני רסס אמריקניים בני כ-80 שנה, שנראו במצב טוב יחסית. החבלנים בדקו את הרימונים באמצעות צילומי רנטגן, קבעו כי הם ככל הנראה פעילים וביצעו פעולות לנטרול הסכנה.

חבלנים בזירה (צילום: משטרת אוסטין)

"הטיפול בחומרי נפץ בני 80 שנה, שמידת יציבותם אינה ידועה, הוא עבודה מסוכנת ומדויקת", מסרה המשטרה, ששיבחה את מקצועיות החבלנים.

במשטרה הבהירו כי לא בוצעה עבירה פלילית וכי לא נפתחה חקירה. לצד זאת, הזהירו את הציבור: "אם אתם נתקלים בתחמושת צבאית ישנה, גם אם אתם חושבים שהיא אינה פעילה, אל תיגעו בה ואל תזיזו אותה. התקשרו למוקד החירום ותנו למומחים לטפל בה".
משטרהארה"בנשקסכנהטקססרימונים

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