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הלך הטמו | האיראנים מפרסמים: הספינה שהותקפה שוקעת - ואלפי חבילות מפוזרות במים

משמרות המהפכה פרסמו סרטונים של ספינה שהותקפה בלב ים והחלה לשקוע | בתיעוד האיראני ניתן לראות אלפי חבילות מפוזרות על פני המים (חדשות)

כה
כיכר השבת
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מראה חריג בלב אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם: ספינת מכולות שטבעה במצר הורמוז הותירה אחריה שדה נרחב של מכולות ומטענים הצפים על פני המים.

בתיעוד שפרסמו משמרות המהפכה האיראניים נראים פריטים רבים מפוזרים בים, לאחר שספינת המטען GFS Pride שקעה בעקבות התקרית.

המשמעות היא לא רק אובדן של ספינת משא גדולה, אלא גם אובדן של מטען מסחרי בהיקף עצום.

לפי הדיווחים, הספינה נשאה יותר מ־2,500 מכולות, כאשר כל מכולה מכילה אלפי פריטי דואר שלעולם לא יגיעו ליעדם.

לפי הודעת חיל הים של משמרות המהפכה, הספינה ניסתה לחצות את האזור בנתיב שאיראן הגדירה כבלתי מורשה ומסוכן.

לטענת האיראנים, היא פגעה במוקש ימי, עלתה באש ולבסוף טבעה. עם זאת, הדיווחים הימיים הבינלאומיים תיארו את האירוע כפגיעה של קליע שזהותו לא הובהרה, ולכן נסיבות הפגיעה המדויקות עדיין אינן חד־משמעיות.

הספינה נשאה דגל סינגפור ונוהלה בידי חברת GFS Ship Management FZE, שמושבה באיחוד האמירויות. לפי רשות הימאות והנמלים של סינגפור, כל 21 אנשי הצוות פונו בשלום ולא דווח על נפגעים.

טביעת הספינה מוסיפה ממד נוסף לסכנה שבה מתנהלת כיום התנועה הימית במצר הורמוז. מעבר לסיכון לצוותים ולכלי השיט, מכולות שנותרות צפות על פני הים עלולות להפוך למכשול ניווט עבור ספינות אחרות.

משמרות המהפכהמצר הורמוז

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