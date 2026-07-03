הנשיא טראמפ, אילוסטרציה ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הציג בראיון מקיף לרשת CNBC האמריקנית את תפיסתו לגבי המערכה מול איראן, כשהוא מגדיר אותה כמבצע ממוקד לנטרול יכולות גרעיניות ולא כמלחמה מסורתית. "אנחנו במלחמה, וזה בעצם פירוז איראן מנשק גרעיני", הבהיר הנשיא, והוסיף כי "זאת לא מלחמה כשלעצמה, זה נטרול הגרעין של איראן".

טראמפ פירט את היקף הפעילות האמריקנית בחודשים האחרונים: "אי אפשר לאפשר להם להחזיק נשק גרעיני, ואני עושה את זה במשך שלושה וחצי, ארבעה חודשים". הנשיא השווה את המצב לפעולות שנקט בוונצואלה, וטען כי "במובן מסוים, אני מצליח באותה מידה עם איראן, אף שזה מצב הרבה יותר גדול והרבה יותר מורכב". "ילד מפונק שקיבל הכל" בהשוואה יוצאת דופן, המשיל טראמפ את התנהלות איראן ההיסטורית לזו של ילד מפונק. "לוקח לו קצת זמן להתרגל לזה", אמר הנשיא, כשהוא מתייחס לשינוי המדיניות האמריקנית כלפי טהרן. לדבריו, איראן "דחפה לכל מקום והייתה ידועה כבריון של המזרח התיכון", והדבר התאפשר משום ש"היו לנו נשיאים שלא היו מוכנים לעשות את זה". טראמפ שוב משדר סרטון מוזר - הפעם כרופא המאבחן פציינטים | צפו בני סולומון | 02.07.26 חשוד במנוסה: עז קטנה שיטתה במשטרה במשך 20 דקות תמימות | צפו אריה רוזן | 02.07.26 הנשיא הפנה אצבע מאשימה לקודמו ברק אובמה, וטען כי "אובמה שילם להם כדי לנסות לשמור אותם בתלם. הוא נתן להם 1.7 מיליארד במזומן". טראמפ תיאר בפירוט: "הם שמו את זה על בואינג 757 יפהפה, הוציאו את כל המושבים, ומילאו אותו במזומן ירוק מווירג'יניה, מרילנד ודי.סי, עד שלבנקים לא נשאר כסף". לטענתו, כספים אלו לצד עשרות מיליארדי דולרים נוספים שימשו את האיראנים לטובת מחקר גרעיני, נשק וטילים. "אין להם חיל ים וחיל אוויר" טראמפ פירט את תוצאות המצור הימי והפעילות הצבאית האמריקנית, כשהוא מתאר "חומת פלדה" שהציב חיל הים. "פגעתי להם קשה בצבא. אין להם חיל ים. אין להם חיל אוויר. אין להם מכ'ם", מנה הנשיא. הוא הוסיף כי "כל המנהיגים שלהם מתים. והם מעלים מנהיגים חדשים, וכולם מתים גם. אנחנו כבר בקבוצת המנהיגים השלישית". עם זאת, הנשיא הבהיר את מטרתו: "זה שינוי משטר, אבל אני לא מחפש שינוי משטר. אני מחפש משהו פשוט מאוד: אסור שיהיה להם נשק גרעיני". דבריו אלו עומדים בניגוד מסוים לדיווחים שפורסמו השבוע על חששות אמריקניים מפעולות ישראליות שעלולות לסכל את המשא ומתן.

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף בשווייץ ( צילום: חשבון ה-X שלו )

אינפלציה של 300 אחוזים

במישור הכלכלי הציג טראמפ נתונים קשים לגבי מצבה של איראן. לדבריו, המדינה סובלת מאינפלציה של 300 אחוזים ואינה מייצרת הכנסות. הוא הציע מודל לפיו "ניקח חלק מהכסף ונקנה להם. הם צריכים מזון, תירס, חיטה וסויה, ואנחנו נדאג שרק החקלאים האמריקנים שלנו יספקו את זה".

הנשיא תקף את כלי התקשורת האמריקניים על עיוות המציאות לטענתו. "ה'ניו יורק טיימס' אמר שאיראן נמצאת היום במצב טוב יותר משהייתה לפני ארבעה חודשים", ציטט טראמפ. "אמרתי, רגע אחד. הצבא שלהם נעלם, האינפלציה עלתה מ-5 אחוז ל-300 אחוז, שורת המנהיגים הראשונה, השנייה והשלישית נעלמו, והגנרלים ברובם חוסלו. אבל הם אמרו שהם במצב טוב יותר".

"איך יהודי מצביע לדמוקרטים"

בהקשר לישראל, הנשיא הביע ביקורת חריפה על הפוליטיקה הפנימית בארצות הברית. "איך אדם יהודי יכול להצביע לדמוקרטים - זה מעבר להבנתי. כי אני הייתי הנשיא הטוב ביותר בהיסטוריה של ישראל", טען טראמפ. הוא הוסיף כי "בישראל אני חושב שהייתי על 99 אחוז או משהו כזה".

עם זאת, הנשיא הדגיש כי הצורך למנוע מאיראן נשק גרעיני חורג מהקשר הישראלי. "אף נשיא אחר אפילו לא חשב לעשות את מה שאני עשיתי", אמר, כשהוא מדגיש את חשיבות המשימה לביטחון העולמי.

לסיכום, התייחס טראמפ לחששות מההשלכות על הכלכלה האמריקנית. "תמיד אמרתי שאני לא רוצה להיות נשיא עם שפל כלכלי ברזומה שלו", הבהיר. "אני לא רוצה להיות הרברט הובר, כי הוא היה הנשיא שכנראה הוביל אותנו לשפל הגדול ביותר. אני אף פעם לא רוצה להיות בשפל כלכלי".

יצוין כי איראן הכחישה השבוע דיווחים על הסכמה מלאה לפיקוח גרעיני, כאשר יו"ר הפרלמנט קאליבאף הבהיר כי ההסכמה מוגבלת לשני מתקנים בלבד.