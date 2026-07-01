הנשיא דונלד טראמפ קיים מפגש פומבי יוצא דופן שבו פנה ישירות אל דמות בינה מלאכותית המדמה את הנשיא המנוח תאודור רוזוולט. האירוע התרחש בתוך שחזור היסטורי של לשכתו של רוזוולט, כאשר טראמפ עמד מול מסך אינטראקטיבי וביקש לבחון את מורשתו של המנהיג מהעבר. המפגש יצר אווירה סוריאליסטית ויוצאת דופן, בה נשיא מכהן פונה לנשיא לשעבר - שאינו בין החיים.

​במהלך חילופי הדברים, הציג טראמפ שאלה ממוקדת לדמות הממוחשבת של הנשיא ה-26 של ארצות הברית.

טראמפ תהה לגבי חשיבותו של פרויקט התשתית המפורסם ושאל "האם אתה מחשיב את תעלת פנמה כהישג הגדול ביותר שלך?". השאלה הפשוטה גררה תגובה מורכבת ומפורטת מהיישות הדיגיטלית שעמדה מולו.

​דמות הבינה המלאכותית הגיבה בטון רפלקטיבי והשיבה במילים "ובכן, ובכן, ובכן. במבט לאחור, כן. התעלה עומדת כאחד הקרבות הגאים ביותר שלי, ללא ספק. אך גדולה היא דבר מוזר. זה לא תמיד הג'וב הגדול ביותר או הנועז ביותר שנחשב ליותר מכל. תעלת פנמה הראתה מה אמריקה יכולה להשיג אם נעמוד איתנים ונפעל במהירות, כשהעולם גורר את רגליו".

​המיצג הטכנולוגי המשיך והציג את משנתו החברתית של רוזוולט בפני הנוכחים בחדר. הדמות המשיכה ואמרה "עם זאת, אני מודד את העבודה הגדולה ביותר שלי לפי החיים ששופרו; פארקים שהוקצו, מזון ותרופות שנעשו בטוחים, ה'עסקה ההוגנת' שניתנה לכולם, לא רק למעטים. ובכל זאת, כשעמדתי בבוץ וצפיתי במחפרי הקיטור ההם, בידיעה שאוניות יעברו בה, וישנו את מפת העולם לתמיד, הרגשתי שהשארתי חותם שיישאר".

​הסיטואציה כולה, שנראתה כלקוחה מסרט מדע בדיוני, הסתיימה בחיוכים מצד הנוכחים במקום. הנשיא טראמפ הקשיב לדברים המתוכנתים בקשב רב, ולאחר מכן סיכם את השיחה הקצרה באופן ישיר. טראמפ פנה אל הדמות המונפשת ואמר "אוקיי, אתה אכן עשית זאת. תודה לך", ובכך נעל את המפגש המרהיב בין שתי התקופות.