נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בן ה-80, בילה את יום השבת בסדרה יוצאת דופן של פרסומים ברשת החברתית Truth Social. במהלך היום פרסם טראמפ לפחות ארבע הודעות שבהן דמיין את עצמו כשהוא מציג את אולם האירועים החדש בבית הלבן לנשיא הראשון של האומה, ג'ורג' וושינגטון, שנפטר לפני 227 שנים.

פרויקט הבנייה של טראמפ, המוערך בכ-400 מיליון דולר, מוקפא כעת לאחר שבית משפט פדרלי לערעורים פסק כי לממשל חסרה הסמכות הקונגרסיונלית הנדרשת כדי להתקדם בו. למרות זאת, הנשיא בחר להעלות תמונות בינה מלאכותית שבהן הוא מופיע לצד הנשיא הראשון במצבים שונים.

באחת התמונות, טראמפ ווושינגטון מוצגים כשהם רכובים על סוסים. טראמפ, הלבוש בחליפה ועניבה, יושב על סוס שחור לצד וושינגטון הרכוב על סוס לבן. בתמונת בינה מלאכותית נוספת, שני הנשיאים מוצגים כשהם כותבים יחד על מה שנראה כמו מפה או מסמך היסטורי.

הפרסומים לא הסתיימו בדמיון ההיסטורי. טראמפ פרסם גם תמונה כהה שבה הוא עוטה כובע עם הכיתוב "טראמפ 2028", לצד הכיתוב "אנחנו הולכים לנצח". פרסום זה מעורר שאלות בנוגע לכוונותיו הפוליטיות, שכן חוק ארצות הברית מגביל נשיא לשתי כהונות בלבד.

בהודעה נוספת, טראמפ נזכר בחיבה בתקופה שבה הוא ומנהיג קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, נהנו זה מחברתו של זה. הנשיא פרסם תמונה שבה השניים נראים רציניים ולא ידידותיים במיוחד, אך כתב: "למרות המראה הבלתי ידידותי בתמונה הספציפית הזו, יש רבות שבהן אנחנו מחייכים". טראמפ הוסיף כי "קים ג'ונג און ואני מסתדרים מעולה!".

יצוין כי יחסיו של טראמפ עם מנהיג צפון קוריאה היו נושא למחלוקת בעבר, כאשר השניים נפגשו מספר פעמים בניסיון להגיע להסכמות בנוגע לתוכנית הגרעין הצפון קוריאנית. הפרסום האחרון מצביע על כך שטראמפ עדיין רואה בקשרים אלו הישג דיפלומטי.

סדרת הפרסומים המשונה של טראמפ בשבת מצטרפת לשורה ארוכה של הודעות יוצאות דופן שהנשיא מפרסם באופן קבוע ברשת החברתית שלו. בעוד שחלק מתומכיו רואים בכך ביטוי לאישיותו הייחודית ולקשר הישיר שלו עם הציבור, מבקריו טוענים כי מדובר בהתנהגות בלתי הולמת לנשיא ארצות הברית.