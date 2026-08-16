ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, שליחיו של הנשיא טראמפ, יחד עם טוני בלייר, בכיר מועצת השלום, מקיימים סבב ביקורים באזור. במהלך השבוע צפויים השניים להגיע גם לישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מטרת הביקור היא להפחית את ההסלמה ולמנוע את קריסת תוכנית "מפת הדרכים" והשלב השני בהסכם, הכולל את פירוק חמאס מנשקו, כך מסרו היום מקורות דיפלומטיים מערביים לערוץ הסעודי "א-שרק" לפי ציטוט של 'כאן חדשות'.

כאמור, השלושה צפויים להיפגש היום ומחר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם בכירים ישראלים נוספים, ולאחר מכן להמשיך למצרים לשיחות עם המדינות המתווכות.

במקביל, מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב הודיע למתווכות כי התנגדותה של ישראל לתוכנית נובעת מההיערכות לבחירות.

מלאדנוב ציין כי הנשיא טראמפ יפעל ליישום התוכנית "כאשר התנאים המתאימים יתאפשרו", כלומר לאחר קיומן של הבחירות והקמת הממשלה החדשה. המקורות הוסיפו כי בוושינגטון מבינים את רצונו של נתניהו להמתין עד לאחר הבחירות, אך דורשים ממנו ערבויות להפחתת ההסלמה ולצמצום התקיפות. דרישה זו נובעת מהחשש כי המשך הלחימה יוביל לקריסתו המלאה של ההסכם.

נסיונו של טראמפ להחיות את ההסכם מול חמאס מתרחש במקביל לקריסת הסכם אחר עליו חתם במזרח התיכון - מול איראן, כאשר בשלב זה נראה כי תוכניותיו של טראמפ למזרח התיכון קורסות אחת אחרי השנייה.