הנחייתו הדרמטית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לצמצם באופן מיידי את התרגיל הצבאי המשותף עם דרום קוריאה הכתה בהלם את גורמי הביטחון בוושינגטון ובסיאול. המהלך המפתיע מעורר חששות כבדים מפני זעזוע עמוק בברית האסטרטגית ופגיעה אנושה במבנה ההרתעה האזורי מול צפון קוריאה.

​גורמים מדיניים וצבאיים מזהירים כי להחלטה ישנן משמעויות מרחיקות לכת על המוכנות המבצעית של הכוחות בשטח. טראמפ תלה את המהלך ביחסיו עם מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און, וקשר זאת באופן ישיר לזעם בוושינגטון על סיאול, לאחר שזו סירבה לסייע ביוזמה האמריקנית לפירוז הגרעין של איראן.

​בפוסט שפרסם טען טראמפ כי התרגילים יקרים ומשדרים מסר עוין. "בהתבסס על מערכת היחסים הטובה מאוד שלי עם קים ג'ונג און, מצפון קוריאה, אני לא מרוצה מהעובדה שארצות הברית הסכימה מזמן להשתתף בתרגילים צבאיים משותפים עם דרום קוריאה", כתב הנשיא. הוא הוסיף כי בחר רק לצמצם את היקפם משום ש"מאוחר מדי לבטל אותם כליל".

​הנשיא הדגיש את מחלוקת העומק מול דרום קוריאה בנושא האיראני וציין כי "הם אמרו 'לא תודה!'". התרגיל השנתי, שהיה אמור להימשך 11 ימים בהשתתפות 18,000 חיילים דרום קוריאנים וכוחות אמריקניים ולכלול אימוני אש חיה וחציית מכשולי מים, נאלץ כעת לעבור שינויים מבניים מקיפים ברגע האחרון.

​ברקע הדברים, צפון קוריאה ביצעה שני שיגורי טילים בליסטיים לעבר ים יפן. משרד החוץ בפיונגיאנג הגדיר את האימונים כ"חזרה גנרלית למלחמת תוקפנות", בעוד שר ההגנה היפני שינג'ירו קויזומי מזהיר כי הצעדים הצפון-קוריאניים מהווים "איום על השלום והביטחון של מדינתנו, של האזור ושל הקהילה הבינלאומית".